En una situación inédita, la noche del pasado miércoles, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) anunció la iniciativa Un Festival Mexicano, con la que unirá en una sola ciudad, de manera presencial, del 20 al 27 de noviembre en la capital jalisciense, la propuesta programática no solamente del FICG sino de cinco de los principales encuentros de séptimo arte en el país.

Se trata de Ambulante Gira de Documentales, DocsMX, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) y el Festival Internacional de Cine de Monterrey; todos ellos, con ediciones impedidas, en mayor o menor medida, por la contingencia sanitaria, causa por la que prácticamente todos han tenido que emigrar su oferta programática al terreno virtual. Sin embargo, la iniciativa de FICG dará una nueva oportunidad para que dichos encuentros fílmicos puedan reivindicar una parte de su programación en la gran pantalla.

Para ampliar detalles sobre la iniciativa Un Festival Mexicano, El Economista conversó con Estrella Araiza, directora del festival sede y de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara (UDG), misma que será escenario de gran parte de las actividades.

“Cada festival va a aportar de una a cinco horas de programación, esto quiere decir que cada uno tendrá el poder curatorial para decidir qué presentar: por ejemplo, un largometraje y una master class o un programa de cortos, dos largometrajes o lo que sea que ellos deseen presentar. Nosotros vamos a conjuntar todo eso en la parrilla de programación para que el público pueda verlo e incluso se puedan presentar los directores de las cintas y de cada festival”, explicó Araiza.

Detalló que la idea de Un Festival Mexicano surgió durante la participación del FICG en el We Are One: Global Film Festival, un encuentro fílmico organizado por el festival de Tribeca, que entre mayo y junio pasados reunió a más de 20 de los encuentros fílmicos más influyentes del orbe, entre ellos, además del FICG, los de Sundance, Cannes, Rotterdam, Berlín, San Sebastián y Venecia. Todos ellos propusieron una selección de filmes que se exhibieron de manera gratuita a través de YouTube.

“Cuando tuvimos esa experiencia nos dimos cuenta que sí era importante generar una alianza con los festivales. Evidentemente, en México existen más de 150 encuentros anuales. Para nosotros era importante tomar una muestra representativa y contactamos con aquellos que, considerábamos, tenían una trayectoria más grande, ya fuera por el número de ediciones o porque son encuentros muy especializados”, relató.

El esfuerzo para que el FICG sea presencial se debe a que, consideró, solamente así se completa el círculo cinematográfico: con la presentación de las películas ante el público. “Pero hubo muchos que por la crisis de Covid-19 no pudieron hacerlo y se tuvieron que ir del todo a la virtualidad. Entonces sugerimos que si querían poner un poquito de eso que no pudieron hacer de manera presencial, nosotros estaríamos encantados de recibirlo”.

Agregó que una de las prioridades de la iniciativa fue dar libertad a cada festival para presentar su voz programática, sin importar si se trata de trabajos fílmicos en competencia, cintas fuera de certamen o incluso actividades académicas o clases magistrales.

El próximo 2 de noviembre, adelantó, se dará a conocer la programación que cada uno de los participantes decidió inyectar en el despliegue de la iniciativa Un Festival Mexicano.

Los espacios interiores de exhibición en los tres complejos que recibirán la programación, incluyendo a la Cineteca de la UDG, tendrán un límite de capacidad del 30%. Pero, precisó la directora del encuentro, se dará prioridad a las exhibiciones al aire libre tanto en la Rambla Cataluña como en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la UDG, así como exhibiciones exteriores itinerantes.

“Ya hicimos todo el protocolo necesario: cambiamos los filtros del aire acondicionado, estamos colocando las áreas de sanitización y vamos a reforzar el uso del cubrebocas. Vamos a ajustarnos a todas las medidas de seguridad estipuladas: una sola entrada y una sola salida; también menos funciones para poder tener más tiempo de limpieza de las salas. Además, vamos a tener un programa híbrido y un mercado en línea a través de una aplicación abierta al público. También tendremos clases magistrales y conferencias en línea, así como películas”, concluyó, y añadió que en breve se anunciarán los últimos detalles de la programación.

Festival Internacional de Cine de Guadalajara (Versión 35.2)

Del 20 al 27 de noviembre

Sedes interiores:

• Cineteca de la UDG

• Cinemex complejo Sania

• Cinemex complejo Plaza Patria

Sedes exteriores permanentes:

• Rambla Cataluña

• Plaza Bicentenario en el CCU de la UDG

Exhibiciones exteriores itinerantes:

• Plaza Tapatía

• Explanada de Las Américas

Para estar al tanto de los involucrados:

Festival Internacional de Cine de Guadalajara: @FICGOficial

Festival Internacional de Cine de Los Cabos: @CaboFilmFest

Ambulante Gira de Documentales: @Ambulante

DocsMX@DocsMX

Festival Internacional de Cine de Guanajuato @Giffmx

Festival Internacional de Cine de Monterrey @ficmonterrey