Según el portal informativo CB Insights, una de las fuentes informativas más confiables y útiles en el mundo de la tecnología, en el 2016 se hicieron 32 fusiones y adquisiciones entre grandes empresas de medios a nivel mundial. Un número sin precedente en este tipo de operaciones en la industria de las telecomunicaciones.

Entre ellas destaca la creación de Group Nine Media que es la fusión de cuatro empresas independientes de media digital, la compra de Dreamworks Animation por parte de NBC por 3,800 millones de dólares y ni qué decir de la aún inconclusa operación pero vigente oferta de AT&T para comprar Time Warner por 85,000 millones de dólares.

Además de estas operaciones, en el 2016 empresas como Verizon, The New York Times, Hearst Corporation y Comcast estuvieron involucradas con el fondeo o la puesta en marcha de más de 100 startups en el mundo digital.

The New York Times ha tenido un año interesante al adquirir The Wirecutter, una interesante guía para los amantes de gadgets, Hellosociety, una agencia de Social Media y una agencia de diseño de VR/AR (realidad virtual/realidad aumentada por sus sigla en inglés), Fake Love .

De igual manera, muchos medios tradicionales y empresas de gran calibre en mundo de las telcos como AT&T, están apostando en grande a nuevas áreas como la promisoria VR/AR. Este emocionante mundo que engloba pero no se limita a nuevas formas de vivir las pantallas de tu computadora o cualquier otro aparato promete ser el gran tema de conversación para el 2017. Además del doloroso y peligroso gasolinazo, claro.

La pantalla, como un simple display a través del cual podemos ver videos o contenido en alta definición será cosa del pasado a manera que comencemos a interactuar con las pantallas y nuestros cinco sentidos en cuestiones de entretenimiento, educación y trabajo. Microsoft, PlayStation de Sony y Samsung son de las primeras marcas que están sacando aparatos con este tipo de características.

Además de estos interesantes nuevos mercados, no hay que perder de vista las incursiones de productoras de contenido en distintos modos de distribución y plataformas así como la incursión de empresas de telecomunicaciones en la creación de contenido. Si hay algo que las nuevas tecnologías han traído a la mesa ha sido la desaparición de barreras y territorios para toda empresa dispuesta a entrar a esta vorágine de entretenimiento y realidades virtuales.

De la misma manera que los primeros días del milenio los puntocom invadieron el planeta, todo el universo VR/AR se verá saturado de startups y muchos verán sólo unos días de vida. Sin embargo, el interés y la disposición de importantes fondos en estos temas deja ver que ningún inversionista de esta industria se quiere quedarse fuera.

Univisión y Televisa

Y en un tema relacionado, hace algunos días la Comisión Federal de Comunicaciones junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizaron a Televisa incrementar su participación a 40% de las títulos de Univisión. Esta esperada operación permitirá a Televisa acceder a los 81 millones de audiencia que tiene Univisión en Estados Unidos.

La relación entre Televisa y el mercado hispano de Estados Unidos data de varios años atrás y la de ambas empresas también. Televisa ha sido el más grande productor de contenido de habla hispana en el mundo y una buena parte de este se comercializa en el país vecino a través de Univisión. Será interesante ver la evolución de ésta amistosa relación en uno de los momentos mas tensos en la relación entre ambos países.