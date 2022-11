Diccionario Airbnb: derechos, vivienda, gentrificación y turistificación

Cada vez hay más gente trabajando de manera remota alrededor del mundo y, aunque este fenómeno ya se gestaba desde antes de que la Covid-19 existiera, la pandemia sí que catalizó el avance de estas prácticas laborales.

La oportunidad de poder trabajar desde prácticamente cualquier lugar que tenga infraestructura para una buena conexión a internet ha abierto la puerta a muchas personas para establecerse por largas estancias en distinas ciudades. Los nómadas digitales salen mayoritariamente de Europa y Estados Unidos para recorrer ciudades de América Latina y Asia al mismo tiempo que trabajan.

La derrama económica del turismo en países como México, por ejemplo, es innegable, pero el impacto no es siempre positivo. La llegada de visitantes con alto poder adquisitivo –significativamente mayor al de los residentes locales– modifica las dinámicas económicas y sociales. Desde la composición física de los barrios, las costumbres, la percepción de la seguridad, el lenguaje, y por supuesto, los precios.

Por eso, desde hace ya unos años se ha registrado, desde la academia y el periodismo, el impacto expulsor de la llegada de nómadas digitales. Este fenómeno ligado también a la financiarización de la vivienda y la turistificación de las ciudades. Se habla también de la necesidad de regular el sistema inmobiliario, así como las largas estancias de los turistas. ¿Pero qué significa todo esto? Aquí te presentamos un diccionario de todos los conceptos envueltos en este debate.

Airbnb

Es una plataforma digital de alojamientos privados; cualquier persona que posea una propiedad puede registrarse como anfitrión siempre que se cumplan los requisitos de verificación y seguridad que requiere la plataforma.

Los viajeros pueden reservar en línea los alojamientos disponibles y tener contacto directo con los anfitriones del hospedaje. Airbnb ofrece, en su mayoría, habitaciones, departamentos o casas enteras amuebladas. Adicionalmente se cobran impuestos para el seguro y la limpieza de los alojamientos.

A diferencia de los cuartos de hotel, en Airbnb se anuncian alojamientos que están equipados para habitarse para estancias largas –tienen lavadoras, secadoras, cocinas y hasta cajones de estacionamiento–, en algunos casos incluso los anfitriones hacen descuento para quienes reservan la propiedad por un mes o más.

Derecho a la vivienda

En su aspecto más puro, la vivienda es un derecho humano. En la declaración universal de derechos humanos establece que "la vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias; la vivienda es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica y debería ser un santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad".

En este sentido, aunque las construcciones residenciales son también un bien material o una inversión, su propósito más fundamental debe responder a las necesidades sociales de garantizar un espacio digno para vivir a todas las personas.

Financiarización de la vivienda

Con la intervención masiva de los mercados financieros, los bienes inmuebles se han convertido en inversiones de alta rentabilidad. Las personas ya no compran casas sólo para habitarlas, también las compran viéndolas como un negocio.

La financiarización de la vivienda produce que incremente también la especulación en el mercado inmobiliario y los precios de los bienes inmuebles se disparen, no sólo a un ritmo acelerado, también a un ritmo significativamente desproporcional al que crece el poder adquisitivo de los locales. Como consecuencia cada vez resulta más difícil para la mayoría de las personas comprar una casa o un departamento.

Esto también genera un impacto en el costo de las rentas, especialmente cuando este fenómeno se combina con otros como la turistificación o la gentrificación, donde los nuevos habitantes forman el pequeño grupo de personas que sí puede costear los elevados precios.

Turistificación

Este fenómeno engloba todo el impacto en distintas esferas de la llegada masiva de turistas a las ciudades, al grado en el que transforma las dinámicas económicas, sociales o culturales que enfrentan tanto los turistas como los residentes en dichas localidades.

Se analiza y se separa del proceso de gentrificación debido a que los efectos "expulsores" que enfrentan los locales son similares, pero las razones y la manera en la que se gestan los fenómenos son distinas.

Gentrificación

En este sentido, el proceso de gentrificación refiere a la rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada, que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos de menor poder adquisitvo del barrio por otros de un nivel social y económico más alto.

En el caso particular de la Ciudad de México, se ha registrado que gran parte de quienes ya no logran costear la vivienda, la alimentación y otros servicios en barrios que han sido reconfigurados se desplacen a las periferias. No sólo se trata de una reubicación, sino de los efectos en la calidad de vida de estas personas, como pasar horas en el transporte público para llegar a sus centros de trabajo o habitar en localidades más inseguras.