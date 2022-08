Con Fiesta del Cine esperan recuperar asistencia a salas comerciales

Lecciones para Canallas (Cinépolis Distribución), Mi Dulce monstruo (Tulip Films), La Chica Salvaje (Sony Pictures), El Sastre de la Mafia (Caníbal), Spiderman No way Home: The More Fun Stuff Version (versión extendida Sony Pictures), Vértigo (Zima), son algunas de las películas invitadas a La Fiesta del Cine, que se realizará del 5 al 7 de septiembre del presente año en más de 7,000 salas de exhibición.

Por primera ocasión se celebra en México, La Fiesta del Cine, una iniciativa conjunta entre exhibidores y distribuidores. Este festejo tiene experiencia desde hace varios años en países como España, Francia, Chile, Argentina y Perú, que se celebra una o dos veces por cada año. Tal es el éxito de La Fiesta del Cine en España que se celebra dos veces al año, y ya muchos de los distribuidores buscan poner sus películas en esas fechas porque saben de ese plus que tiene la asistencia de poner los precios de descuento.

Los organizadores que participan en la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) tienen como intención que la fiesta en México se realice de primera instancia de manera anual, aunque mencionaron que depende del desarrollo de esta primera experiencia decidirán si es una vez o dos veces al año.

“El 2019 fue un año récord, el año de mayor asistencia reciente del cine en México, en este momento no estamos a esos niveles, pero el verano con las películas más grandes y con una cantidad de películas para muchos públicos y que han conectado bien con las audiencias, como es el caso de la película del Teléfono Negro, han favorecido los números”, dijo Miguel Rivera, director de Programación de Cinépolis.

Dijo que las cifras del verano, desde mayo y los próximos días comparado con el verano del 2019, los niveles rondarían el 70 por ciento.

¿De qué se trata?

Durante los tres días de celebración, las cadenas Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop y Cinedot y distribuidores ofrecen al público todas las películas en cartelera a un precio reducido de 29 pesos en las salas tradicionales en toda la República Mexicana, mientras que en el formato de lujo como Platino y VIP tendrá un precio de 69 pesos y los formatos de tecnología como IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD el precio será de 49 pesos.

Además de los estrenos, continuarán en cartelera las películas ¡NOP! (Universal), After: Amor Infinito (Diamond), Dragon Ball SUPER: Super Hero (Sony Pictures), Escalera al Infierno (Corazón Films) y muchas más.

¿Cuál es la intención?

La intención de la Feria del Cine es atraer a la gente a las salas de cine y que se re enamoren de disfrutar las películas en pantallas de 5 metros o más.

Los directivos de Cinépolis y Cinemex mencionaron que la inflación está atacando en los bolsillos de la población, por ello, La Feria del Cine busca que esas personas que no han asistido a las salas desde el inicio de la pandemia de la Covid-19 o las que no han visto sus películas favoritas regresen a su cine favorito a un precio más accesible.

Miguel Rivera mencionó que la asistencia a los cines entre semana es de 400,000 visitantes, por lo que con la Fiesta del Cine se podría incluso duplicar la cifra.

“Es muy importante participar en este evento como exhibidores independientes, porque nos da la oportunidad de poder alcanzar un mayor público, esta fiesta donde está unido todo el sector y además ponemos a disposición 536 pantallas en 134 ubicaciones”, dijo Roberto Rafael Henry Careta, presidente de las Asociación Nacional de Cines Independientes (Anci).