El primer Encuentro Internacional de Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT) en el Cenart tendrá como objetivo indagar sobre “Los presentes de la Especulación” entre el pensamiento y la creatividad respecto al ser humano y al impacto de sus actividades, a través de distintos enfoques y con tres temáticas básicas: Presente e invención; Nuestros otros cuerpos; y Singularidades, simetrías y cajas negras.

Filosofía, física, matemáticas, economía, curaduría, historia, biología, sociología, activismo y arte estarán presentes en este ejercicio multidisciplinario que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Esta nueva propuesta organizada por la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene por objetivo estimular experiencias reflexivas, experimentales, de investigación y de producción, así como propiciar el diálogo, intercambio y colaboración entre los ámbitos de las ciencias y las humanidades en nuestro país.

“Es para cuestionarse ¿en dónde estamos parados?, ¿cuál es nuestro mundo contemporáneo? y ¿qué posible futuro inmediato podemos imaginar? en cuanto a cambio climático, salud, violencia, tecnología, globalización, entre otros...La idea es que través de distintos ejes se discuta entre los ponentes y el público sobre lo que significa especular hoy”, explicó Cinthya García Leyva, responsable de Planeación y Contenidos del Encuentro a través del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, Internacional

Participarán académicos, científicos, investigadores y artistas de diversos países como Uruguay, Francia, Estados Unidos, España, Ecuador, Suiza, Polonia y México. En cada día de actividades habrá una conferencia magistral, además de pláticas y diálogos.

La propuesta musical estará a cargo de Alex Augier, artista electrónico francés que por primera vez visita México con un espectáculo hibrido audiovisual que combina música electrónica y luz, en un minimalismo digital y organicidad. Se presentará el 14 noviembre en el auditorio Blas Galindo. Para el 16 de noviembre está programada la participación de Anna Zaradny con tres piezas representativas de periodos diferentes de su práctica artística, Octopus, Go Go Therugy y Enjoy the silence de 2018, esto en el Teatro de las Artes.

