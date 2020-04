Artistas, productores, gestores culturales, intérpretes, artesanos, organización de pueblos originarios y 37 organizaciones sindicales de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura, así como la Asamblea por las Culturas de la Ciudad de México, el movimiento #NoVivimosdelAplauso y MOCCAM convocaron a las autoridades del sector Cultura a una reunión virtual el día martes 21 de abril, a las 9 de la mañana.

Luego de las múltiples inconformidades en el sector cultural y de considerar una ofensa los dichos públicos de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, los artistas señalaron que se está haciendo uso de un discurso “para atacar a la comunidad artística y justificar todas las sandeces que están haciendo, eso es manipular a la población y no se vale, porque si alguien está respondiendo en esta emergencia sanitaria, es la comunidad artística, siempre lo ha hecho históricamente, siempre que hay una tragedia en este país los artistas son los primeros en salir al quite y de manera gratuita y sin esperar que nadie los convoque. Le quieren echar la culpa de la crisis cultural al Salinato cuando la crisis la tienen ellos aquí y ahora, no están escuchando”, expresó Polo Castellanos, muralista comunitario.

Los inconformes quienes ya reunieron más de 1500 firmas, exigen -entre otras demandas- que “la Secretaría de Cultura se asuma, de una vez por todas, como cabeza del sector cultural, gestione recursos provenientes del Fondo de Emergencia y realice los acuerdos necesarios con otras dependencias, para apoyar de manera urgente, expedita y simplificada a por lo menos 100 mil creadores con 15 mil pesos iniciales por persona, como parte del programa nacional de apoyos económicos a los diversos sectores sociales del país”, se lee en su comunicado.

“Este es un tema de salud, pero de hambre también. Nosotros mismos estamos recolectando despensas, consiguiendo recursos para apoyar a los artistas que están prácticamente en situación de calle”, dijo en entrevista con El Economista, Polo Castellanos, de la Asamblea por las Culturas de la Ciudad de México.

Luego de expresar que el actual programa de apoyo a los artistas “Contigo en la distancia” es discriminatorio en sus lineamientos. Desde la mirada de los creadores no se atiende a las necesidades a las que se enfrentan. “Esta plataforma es totalmente discriminatoria, no estamos pidiendo becas y el mecanismo es como si estuviéramos pidiendo becas, hay candados que prácticamente nadie puede aplicar, a menos que tengas la tecnología para hacerlo, pero los que no pues se quedaron fuera”, mencionó Polo Castellanos.

Además de la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, esperan que atiendan el llamado; Arturo Herrera Gutiérrez, de Hacienda; Graciela Márquez Colín, de Economía; Luisa María Alcalde Luján, del Trabajo; así como representantes de las comisiones de Cultura en el Senado. Después de haber hecho las invitaciones formales, hasta el momento el único que ha confirmado su asistencia es el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, confirmaron integrantes de los colectivos.

Otras sus demandas son: “la elaboración del Censo Nacional de artistas y trabajadores de la Cultura y un marco legal acorde al contexto constitucional de las y los trabajadores del gremio (…) retomar de manera inmediata, vía virtual, las mesas de trabajo para diseñar mecanismos de relación contractual que impidan la subcontratación”, agregaron.

También los convocantes destacaron su oposición “a la extinción de aquellos fideicomisos de comprobada efectividad y que son hoy parte central de los cada vez más escasos apoyos para la creación artística”.

[email protected]