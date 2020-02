Grupo Avalanz tendrá en el 2021 un tridente de venues para espectáculos con la inauguración de la nueva Arena Guadalajara que se construye en la zona donde algún día se planeó construir un museo Guggenheim, la barranca de Huentitán.

“Estamos muy contentos porque vamos a tener una arena con una capacidad de 20,000 personas y será muy tecnológica y Guadalajara necesitaba un recinto que pudiera recibir grandes espectáculos en una arena”, señaló en entrevista Adalberto Rangel, director de mercadotecnia de Zignia Live.

Arena Guadalajara será la segunda más grande del país en capacidad y se construye en 75,000 m2, candil central gigante de 300 m2 de full HD y 130 m2 de anillo digital periférico, 400 pantallas y 2,000 cajones de estacionamiento son algunas de las características del espacio.

“La inauguración se tiene planeada para el 2021 y estamos en cuenta regresiva. La idea es llevar los mejores shows a Guadalajara y estamos contentos por la expansión que tenemos con los venues”, agregó.

La llegada de Arena Guadalajara desatará mayor competencia, sobre todo con Ocesa, quien promueve diferentes eventos internacionales en Guadalajara.

Para Franco Daniel Gómez, periodista musical en Guadalajara, “la Arena Guadalajara va a llenar un hueco en la ciudad, porque traen una agenda diferente y prometen continuidad. Sin duda provocarán competencia en el mercado y su apuesta serán los artistas internacionales”.

Con esta nueva arena, grupo Avalanz, que dirige Guillermo Salinas Pliego, contará con tres arenas en las ciudades más importantes para la industria del entretenimiento: la CDMX, Monterrey y Guadalajara, lo que le permitirá llevar a sus artistas de gira por arenas.

El año pasado, Zignia Live ocupó el noveno sitio entre los 10 promotores más importantes del mundo con 2 millones 313,693 boletos vendidos, según datos de Pollstar.

La Arena Monterrey se ubicó en el quinto sitio con 925,605 boletos y la Arena CDMX ocupó el séptimo con 890,520 entradas en el top 200 Arena Venues de Pollstar.

El show sale para todos

Arena CDMX cumplió ocho años de operaciones y sólo en el 2019 realizaron cerca de 100 eventos y vendieron más de 1 millón de boletos entre conciertos, eventos deportivos, congresos o eventos privados.

“Vamos rompiendo récords e internamente hemos avanzado mucho; escuchamos al público sobre lo que quiere ver y ofrecemos precios accesibles en los boletos”, explicó Adalberto Rangel, director de mercadotecnia de Zignia Live.

Sin Bandera, Camila, Hugh Jackman, con el show The Man. The Music. The Show, Panteón Rococó y Bad Bunny son algunos de los artistas que se han presentado con éxito.

“Bunny es el artista que tiene el récord de mayor asistencia en la Arena CDMX, metió a 25,000 personas con un escenario central y semanas antes ya era sold out y la verdad fue impresionante”, dijo.

Sobre la competencia en la industria del entretenimiento, Adalberto Rangel opinó que: “El sol sale para todos. En nuestro caso, hemos hecho muy buena sinergia con compañías y agencias internacionales que han confiado en nosotros y estamos cerrando espectáculos que la gente pide. Por ejemplo, con Michael Bublé ya abrimos tres fechas por la gran demanda que hay por verlo”.

Zignia Live es el promotor de espectáculos, tienen la boletera (Superboletos) y los recintos, un esquema 360 grados.

“La idea es que la Arena CDMX tenga shows de calidad, que sean de nuestro promotor o externo, pero lo más importante es que la Ciudad de México necesitaba una arena espectacular y es un orgullo mexicano. ¿Cómo vemos el futuro? Queremos que la Arena CDMX se convierta en la más importante a nivel mundial”.

Números del proyecto que se construye

• Más de 35,000 metros de rehabilitación y mantenimiento de áreas públicas de la Explanada-Ecoplaza y el Bosque Cultural con equipo y personal de vigilancia 24 horas.

• La arena número uno a nivel mundial es The 02 London, con 1 millón 590,093 boletos vendidos, según Pollstar.

• Ferrería/Arena CDMX , el símbolo de la estación del metro es la silueta de la Arena CDMX.

