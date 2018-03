¿Cómo califican el desempeño de Mancera en la CDMX?

6

Cuando me preguntaron que si podría dar una calificación a mi jefe de gobierno, no supe qué decir, pues la pregunta era encaminada a saber su desempeño en un ámbito laboral en el que no me corresponde.

El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa puede haber hecho las excelentes mejoras para proveer un bien común en una población, pero lo que se ha olvidado es que esas mejoras han costado muchos enfados a su población. ahora con la espera de estar nuevamente en la lista de los aspirantes a candidatos del senado, puede cambiar hasta de una ideología de partido, con la única finalidad de seguir cobrando y no ser el servidor público que creemos que debe ser.

Recordemos que un refrán se convierte en un evangelio chiquito, por lo que en este momento se aplicaría para él la frase: “Le sirves al pueblo o te sirves del pueblo”.