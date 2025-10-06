Buscar
Sheinbaum perfila su modelo económico para 2026: Fortalecer infraestructura y bienestar

Redacción El Economista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que su administración no realizará cambios de rumbo, sino que fortalecerá los pilares económicos y sociales impulsados desde 2018. En primer lugar, anunció que el gobierno continuará con la construcción de infraestructura estratégica, entre ellas trenes de pasajeros, carreteras, puertos, aeropuertos, así como proyectos de agua y saneamiento.

