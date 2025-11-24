Megabloqueo afecta rutas clave por protestas nacionales

La jornada de bloqueos convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y organizaciones campesinas avanzó este lunes en diversas carreteras del país, en protesta por la inseguridad, las extorsiones y la falta de atención a trámites básicos del sector. A pesar de las afectaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno ha sostenido mesas de diálogo con los manifestantes y que no existe falta de interlocución.

