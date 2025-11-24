Buscar
Transportistas y campesinos bloquean rutas en más de 25 estados para exigir seguridad. Sheinbaum asegura diálogo y Segob pide evitar afectaciones.

Megabloqueo afecta rutas clave por protestas nacionales

Redacción El Economista

La jornada de bloqueos convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y organizaciones campesinas avanzó este lunes en diversas carreteras del país, en protesta por la inseguridad, las extorsiones y la falta de atención a trámites básicos del sector. A pesar de las afectaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno ha sostenido mesas de diálogo con los manifestantes y que no existe falta de interlocución.

