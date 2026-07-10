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Inflación cae a su nivel más bajo en 5 años, Cambios al IVA y México denunciará muerte de migrantes


Redacción El Economista

"La Primera de El Economista" concentra las notas más relevantes de la portada del periódico, con el contexto y análisis que marcan la agenda económica del día.
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