Fallas en aviso a mujeres con cáncer generan alarma

Miles de mujeres no recibieron los resultados de sus mamografías en Andalucía

En Sevilla, al menos 230 mujeres desarrollaron cáncer de mama durante más de un año sin saberlo, debido a la falta de seguimiento tras una primera mamografía de detección.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acusa al gobierno regional de impulsar un «proceso privatizador» que habría debilitado los servicios públicos. Frente a las críticas, la administración de Juanma Moreno anunció un plan de emergencia de 12 millones de euros y prometió nuevas contrataciones.