La alta penetración de los teléfonos inteligentes y las dificultades logísticas asociadas al tendido de fibra óptica necesario para el servicio de banda ancha fija, son algunos de los principales factores que han propiciado que las conexiones móviles ofrezcan mayores velocidades en promedio en trasmisión de datos que las conexiones WiFi en México.

El movimiento del WiFi a redes móviles por parte de los usuarios de internet es una tendencia creciente, según indica el estudio The State of Wifi vs Mobile Network Experience as 5G Arrives (El estado del WiFi contra la experiencia de las redes móviles ante la llegada del 5G), realizado por OpenSignal, firma de análisis de la industria de redes móviles. “Las redes móviles ya no son inferiores al WiFi”, señala el estudio, y contrasta con cifras de hace 10 años, en los que la velocidad de las conexiones WiFi era muy superior a la ofrecida por las redes móviles y su costo más bajo para el usuario.

En México, la tasa de descarga de datos desde redes móviles supera en promedio a las del WiFi en 1.5 Mbps, pues las primeras operan con tasas de 13.4 Mbps, contra las de 11.8 Mbps de las segundas. Australia, país con la mayor velocidad de descarga en redes móviles entre los comprendidos en el estudio, presenta un diferencial de 13.0 Mbps entre ambos tipos de conexión, en donde la tasa de descarga en WiFi 21.6 Mbps, y la de redes móviles es de 34.6 Mbps.

Esta relación, que en México se resuelve a favor de la redes móviles, se puede explicar por el menor costo de inversión necesario para la instalación de antenas celulares, contra el que es requerido para el tendido de la fibra óptica, amén de los permisos necesarios que se deben gestionar ante el gobierno, así como la cantidad significativa de trabajo para ponerla en conductos o postes existentes, dice el estudio.

Además de que es más fácil y generalmente más barata y rápida la implementación de nuevos estándares celulares y mejoras en la red, las redes móviles funcionan en frecuencias del espectro radioeléctrico que obligan a los operadores al pago de derechos al gobierno, que se traducen en ingresos al erario público.

Los costos más accesibles para la adquisición de smartphones ha permitido que cada vez más personas posean uno de estos puntos de acceso a la red. Estos dispositivos privilegian el uso de datos por encima del WiFi, dando como resultado que en el país sea prioritario el desarrollo de las redes móviles.

La llegada de la tecnología 5G será factor determinante en el cambio de relación definitivo entre las conexiones móviles y las WiFi en el mundo, debido a que el nuevo estándar de comunicaciones móviles ofrecerá mayor velocidad a los usuarios de internet. Así, el conectar el smartphone al WiFi para aplicaciones que hacen uso intensivo de los datos será innecesario en el futuro próximo.

Como ejemplo, tomemos el caso de Netflix, el servicio de streaming de video que está entre los que ocupan uno de los más altos porcentajes del tráfico en internet a escala global. La empresa anunció en marzo pasado que había realizado mejoras en sus aplicaciones para smartphones a fin de aumentar la eficiencia en el uso de datos. De esta forma, los usuarios pueden, según la empresa, ver en promedio cuatro horas de contenidos con un uso de 1 gigabyte de datos móviles, sobre una red móvil 4G LTE.

Para la quinta generación de tecnología celular —las redes 5G— se espera mejorar enormemente la velocidad, cobertura y capacidad de respuesta de las redes inalámbricas, con tasas de transmisión de datos que serían de 10 a 100 veces más rápida que las conexiones celulares actuales. Con su futura popularización, el mercado haría la transición, si bien no definitiva, de las redes WiFi a las redes móviles.

Futuro del WiFi ante las redes móviles

OpenSignal advierte que el WiFi no será sustituido por completo por las redes móviles. Su subsistencia se ve garantizada por un costo más bajo para su operación, pues hace uso de espectro sin licencia y de hardware libre y de adopción amplia en el mundo. A esto se suma que ante la mayor presión que tendrán las redes inalámbricas, éstas aún deberán contar con el respaldo de las conexiones fijas.

El WiFi tiene un valor económico de 1.96 mil millones de dólares, y se calcula que este valor ascienda a 3.47 mil millones de dólares en 2023, según indica un estudio de la Wi-Fi Alliance, entidad que agrupa a empresas del ramo. La Wi-Fi Alliance señala también que nuevos estándares para el WiFi así como mejoras tecnológicas están en desarrollo y próximos en implementarse.

En México, el principal proveedor de internet fijo es Prodigy de Telmex, con 9.2 millones de suscripciones al cierre de 2017, según datos de la misma compañía. El resto del mercado se lo reparten Megacable, Izzi Telecom, Axtel, Totalplay y cableros locales. Hasta el cierre del 2017, el número de usuarios de banda ancha fija era de poco más de 16 millones, de los cuales Telmex concentraba poco más de 50 por ciento.

Uso de redes móviles en México

Con 116.4 millones de líneas móviles en México, con una población que ronda los 125 millones de habitantes, la penetración de la telefonía móvil es casi total. Como consecuencia de la reforma en telecomunicaciones, se ha propiciado que los costos de conexión para los usuarios disminuyan significativamente. En infraestructura, iniciativas como la Red Compartida, entre otras, ha permitido que más usuarios se incorporen al uso de datos móviles desde dispositivos inteligentes.

Relación WiFi / Redes móviles en AL

Si bien la infraestructura telecom mexicana es la segunda mayor de América Latina, en la región, Uruguay —país en el que la relación entre WiFi y redes móviles aún se inclina a favor de la primera— le supera en velocidades de conexión, con tasas de descarga para redes móviles de 14.2 Mbps y de 19.1 Mbps para el WiFi. Los países con los que México firmó el T-MEC, Canadá y Estados Unidos, están en el grupo de las naciones en que las tasas de descarga aún son mayores para el WiFi en comparación con las redes móviles. Para Canadá, la velocidad promedio de WiFi es de 37.1 Mbps y la móvil es de 31.6 Mbps; en Estados Unidos, las tasas son de 42.4 Mbps y 17.2 Mbps, respectivamente.