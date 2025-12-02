Ven fragilidad del consumidor estadounidense pese a ventas online récord

La temporada navideña en Estados Unidos (EU) comenzó con unas ventas online récord. Sin embargo, los signos subyacentes de fragilidad económica apuntan a que podría avecinarse una caída del gasto.

La confianza de los consumidores volvió a caer en noviembre. Aun así, los estadounidenses gastaron la cifra récord de 44,200 millones de dólares en compras online durante el periodo que los minoristas denominan Cyber Week (la semana cibernética), la bonanza comercial estadounidense que va desde el Día de Acción de Gracias hasta el lunes siguiente, según Adobe Analytics, que realiza un seguimiento de las visitas de los compradores a los sitios web de venta al por menor.

Aún no se disponía de cifras comparables de ventas para las tiendas físicas.

Las ventas récord deben tomarse “con cautela”, afirmó John Mercer, director de investigación global de la empresa de análisis de consumo Coresight. Los costos han aumentado, en parte debido a los aranceles, y los compradores adinerados “han sostenido el comercio minorista durante todo el año”, señaló Mercer.

Si se analiza más a fondo, durante la Cyber Week abundaron los signos de inquietud entre los consumidores. Los compradores de Target y Walmart redujeron las compras impulsivas. Según los datos de Adobe, más consumidores que nunca recurrieron al crédito a corto plazo de proveedores de “compra ahora, paga después”.

Amazon.com y otros minoristas ampliaron los descuentos a artículos de uso diario, como pilas y productos de limpieza, lo que sugiere que los consumidores buscaban ofertas solo para poder permitirse productos básicos para el hogar, según Jack O'Leary, director de información sobre comercio electrónico de la empresa de análisis NielsenIQ.