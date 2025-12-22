J.P. Morgan ofrecería criptos a sus clientes institucionales

J.P. Morgan Chase considera ofrecer operaciones con criptomonedas a sus clientes institucionales, según informó ayer 22 de diciembre, Bloomberg News, lo que subraya la creciente participación de los bancos de Wall Street en el sector de los activos digitales.

El mayor banco de Estados Unidos (EU) evalúa qué servicios podría ofrecer el negocio de mercados para ampliar su presencia en las criptomonedas, según el informe, que cita a una persona familiarizada con los planes, y añade que podría incluir operaciones al contado y con derivados.

Los esfuerzos se encuentran en una fase inicial y los planes concretos dependerán de si existe suficiente demanda para algún producto específico, según el informe.

J.P. Morgan se negó a hacer comentarios. Reuters no pudo verificar de forma independiente el informe.

Una posible medida supondría otro paso significativo en la adopción institucional más amplia de los activos digitales bajo el mandato del presidente de EU, Donald Trump, quien se ha comprometido a convertir a su país en la “capital mundial de las criptomonedas”.

Morgan Stanley ofrecerá operaciones con criptomonedas en su plataforma E*Trade a partir del primer semestre del 2026, gracias a una asociación con Zerohash, un proveedor de infraestructura para activos digitales.

Recientemente, J.P. Morgan también ha estado activo en el ámbito de las cadenas de bloques. A principios de este mes, el banco organizó un bono a corto plazo para Galaxy Digital en la cadena de bloques Solana.

El mercado mundial de criptomonedas está valorado actualmente en alrededor de 3.1 billones de dólares, y la mayor criptomoneda del mundo, el bitcoin, representa alrededor de 1.8 billones, según datos de CoinGecko.