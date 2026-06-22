Intentos de fraude en pagos se elevan durante el Mundial, alerta ACI Worldwide

Los intentos de fraude en pagos aumentan en grandes torneos de futbol frente a periodos ordinarios, en un contexto en el que aficionados, comercios y hasta vendedores de boletos enfrentan mayores riesgos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con un análisis de la firma de pagos ACI Worldwide.

La firma, especializada en tecnología de pagos, señaló que patrones de fraude observados en torneos anteriores, como la Copa Mundial 2022 y la Copa América 2024, han vuelto a presentarse en las primeras etapas del torneo que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, de acuerdo con un análisis basado en 24.5 millones de transacciones realizadas en 61 comercios de eventos en vivo con audiencias globales.

A partir de esa información, la firma identificó señales de alerta asociadas con incrementos de fraude, principalmente en operaciones de tarjeta no presente (aquellas en las que la tarjeta no se utiliza físicamente en una terminal, como ocurre en compras de boletos por Internet), en compras de alto valor y mayor actividad de tarjetas transfronterizas.

Según ACI Worldwide, durante el periodo previo a torneos anteriores como el del 2022 y el del 2024, las compras fraudulentas promediaron 405 dólares,1.5 veces más que las compras legítimas, cuyo promedio fue de 270 dólares. ACI identificó este comportamiento como uno de los antecedentes para medir el riesgo en la Copa Mundial 2026.

Para el Mundial 2026, el valor promedio de transacción aumentó 1.2%, lo que sugiere que las compras fraudulentas podrían ubicarse cerca de los 400 dólares. Este patrón eleva el riesgo de rechazos falsos para aficionados legítimos que compran boletos de mayor valor.

La compañía también identificó diferencias por tipo de tarjeta. Durante el periodo previo al torneo de este año, las tarjetas nacionales registraron una tasa de intento de fraude de 3.2%, frente a 1.4% en tarjetas transfronterizas, lo que, de acuerdo con ACI, refleja una mayor preferencia de los defraudadores por credenciales emitidas localmente.

No obstante, el tráfico internacional de tarjetas se mantiene como una señal temprana de alerta. Antes de la Copa América 2024, la participación de tarjetas transfronterizas pasó de un promedio de 7.53% del gasto total a 11.47 por ciento.

Para mayo del 2026, en la etapa previa y de arranque de la Copa Mundial, este indicador ya se ubicaba en 10.83%, por encima del promedio anual de 7.16 por ciento.

“La señal de alerta más clara no es el día del partido. Son los días y semanas previos al silbatazo inicial, cuando aumentan los intentos de fraude, crece la actividad de tarjetas transfronterizas y los aficionados empiezan a buscar boletos, muchas veces bajo presión”, dijo Alberto Olivares, vicepresidente para Hispanoamérica en ACI Worldwide.

La firma advirtió que este patrón también puede elevar el riesgo de rechazos falsos, es decir, operaciones legítimas que son bloqueadas por los sistemas de prevención debido a que comparten características con transacciones de mayor riesgo, como montos elevados.

Olivares mencionó, “como vemos estos patrones en toda nuestra red global, podemos diferenciar entre la demanda legítima de los aficionados, el comportamiento riesgoso impulsado por la urgencia y el fraude abierto, ayudando a los comercios a aprobar compras legítimas mientras reducen el impacto de las estafas conforme avanza el torneo”.

Métodos alternativos seguros

En cuanto a los medios de pago, ACI señaló que los métodos alternativos, es decir, opciones distintas al pago tradicional con tarjeta, como transferencias bancarias, billeteras digitales, esquemas de compra ahora y paga después, tarjetas prepagadas, pagos en efectivo en puntos físicos y criptomonedas, registraron una tasa de intento de fraude de 0.57%, frente a 3.97% en tarjetas tradicionales, una diferencia de casi siete veces.

En ese contexto, la adopción de los métodos alternativos pasó de representar 7% de las transacciones en el 2022 a 24.8% en lo que va del 2026.

Sitios falsos

ACI también citó advertencias de firmas de ciberseguridad y autoridades sobre el uso de automatización e Inteligencia Artificial para escalar estafas relacionadas con el Mundial.

La firma de ciberseguridad, Check Point registró 9,741 dominios fraudulentos vinculados con la Copa Mundial tan solo en abril del 2026, casi cuatro veces el pico observado alrededor del torneo del 2022. Por separado, Fortinet, también especializada en ciberseguridad contabilizó más de 13,000 dominios temáticos del torneo registrados entre enero y mayo del 2026.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor lanzó una campaña antifraude y emprendió acciones legales contra plataformas de reventa. Además, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia estima pérdidas por fraudes con boletos para partidos del Mundial de entre 1,000 pesos y 100,000 pesos por víctima.