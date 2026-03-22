Clip reconoce avance en pagos digitales

La tecnológica de pagos Clip destacó la alineación de las políticas públicas orientadas a impulsar los pagos digitales en México; sin embargo, advirtió que aún es necesario incorporar en mayor medida a las fintech para alcanzar a los segmentos más informales de la economía.

Lo anterior se da en un contexto en el que, durante la reciente Convención Bancaria, se anunciaron iniciativas del gobierno federal y el Banco de México para acelerar la digitalización de pagos.

“El siguiente paso para nosotros como fintech —que ya otorgamos crédito a pequeñas empresas, tanto formales como informales— es acercar nuestro impacto y nuestra capacidad al Steering Committee del Plan México. La idea es que vean en Clip y en las fintech un brazo adicional para ejecutar esta política pública, porque ya lo estamos haciendo”, señaló Myriam Cosío, directora de asuntos externos de la tecnológica.

Subrayó que la firma ya contribuye a los objetivos del Plan México, particularmente en el aumento del financiamiento a las pymes, segmento que sigue siendo complejo para las instituciones financieras tradicionales. Detalló que Clip otorga crédito con base en los patrones transaccionales de los comercios, mediante los que pueden identificar su comportamiento habitual.