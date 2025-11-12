El ahorro para nuestro retiro está en una Afore, ¿sabemos en qué se invierte?

Mi padre tuvo dos trabajos y en uno de ellos utilizó el retiro voluntario, después del terremoto de 1985, cuando aún no cumplía los 60 años. En su otro trabajo se jubiló al cumplir 30 años de servicio. Así que él tuvo dos pensiones, chiquitas, pero dos, del ISSSTE y del IMSS, bajo el sistema de reparto.

Cuento esta historia porque el 1 de julio de 1997 inició el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y con él surgieron las Administradoras de Fondos para Retiro, las Afores, basadas en cuentas individuales. El sistema inició con 17 administradoras y en este momento operan 10.

Desde el inicio hubo una Afore para los trabajadores al servicio del Estado, PensionISSSTE y otra para los trabajadores del IMSS, Afore XXI, esta última fue absorbida por Afore Banorte, hoy XXI Banorte. En estos 28 años ha habido fusiones, unas han desaparecido y otras se han consolidado.

Ha habido épocas de plusvalías y también de minusvalías, pero hoy el sistema administra 8.1 billones de pesos de ahorro de los trabajadores –más de la mitad son rendimientos–, a través de 69 millones de cuentas, pero una parte importante de la población labora en la informalidad y no van a tener una pensión, aunque tendrán la pensión para Adultos Mayores que ya es un derecho constitucional.

Dicho por la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retito, la Consar, se han hecho los cambios que se requieren en la Ley del SAR para que nuestro ahorro aumente y la tasa de reemplazo supere, por lo menos, 70% del último salario que percibimos durante nuestra vida laboral.

Hoy las Afores pueden invertir en instrumentos de muy largo plazo como las Fibras o los CKDs, y hoy el Plan México se vislumbra como una buena opción, siempre que se demuestre que son proyectos rentables.

Según cifras oficiales, al cierre de agosto, las Afores tienen invertidos 978,932 millones de pesos en el sector de infraestructura, esto es 12.6% de todos sus activos netos, con 331,939 millones de pesos en energía y 41,107 millones de pesos en vivienda, y hacia allá es a donde tenemos que voltear.

En este Suplemento Amafore 2025 hablamos con los directores de las nueve Administradoras que forman parte de la Amafore y con el vocal ejecutivo de PensionISSSTE.

Todos ellos coinciden en que mientras el gobierno y el sector privado ofrezcan proyectos de larga maduración, con un gobierno corporativo adecuado para invertir el dinero, ahí podrán participar.

Lo cierto es que el ahorro no dejará de crecer, hoy representa casi 23% del PIB y en el 2040 esta proporción se duplicará.

Por eso saber cómo se invierte el ahorro para nuestro retiro es algo que nos debe importar.

En esta edición buscamos dar algunas respuestas, los invitamos a leerlo y compartirlo, porque todos debemos aspirar a tener una jubilación desde el primer día que iniciamos nuestra vida laboral.

Ana María Rosas, editora de finanzas y dinero