Recientemente la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó sobre dos nuevos esquemas de fraude que han cobrado mayor relevancia en los últimos meses.

El primero consiste en un crédito exprés otorgado a través de aplicaciones, llamadas y mensajes de texto, mientras que el segundo consiste en un esquema ponzi que consigue recursos del público a través de varios instrumentos, con la promesa de elevados rendimientos a los participantes.

Al respecto Ricardo Arenas, Jefe de comunicación de Yotepresto.com, recomendó a los usuarios verificar la regulación de la plataforma en la que se encuentran a punto de solicitar el crédito, además de evitar compartir documentación oficial.

“Se puede identificar a una aplicación de crédito fraudulenta si en sus permisos me está solicitando acceso a cosas que no hacen ningún sentido, como acceder tu lista de contactos, a cámara o micrófono sin una verificación de por medio, no recomendamos hacer estas operaciones porque se puede llegar a caer en una extorsión”, comentó.

Por su parte la Condusef indica revisar el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), para verificar la autenticidad de las instituciones prestadoras, en su debido caso interponer una queja.

“Si vemos que la empresa o la plataforma, por medio de la que solicitamos un préstamo no aparece en este listado, eso sería otra alerta. En el lado de las plataformas verificar que se encuentren reguladas, generalmente en la parte inferior del sitio web están los permisos, el aviso debe contener si son regulados y por quién”, explicó Arenas.

En caso de contratar los servicios de una fintech, la comisión aconseja leer los términos y condiciones de cada plataforma antes de firmar; toda la documentación debe encontrarse disponible para su consulta.

Al respecto, Carlos Magaña Campos, director general de Zip México, explicó que este tipo de prácticas afectan al gremio de las tecnológicas financieras, por lo que se debe comunicar al público prácticas que reduzcan el riesgo de caer en un posible fraude.

“Es importante identificar que a veces existen links fraudulentos que se hacen pasar por los servicios reales; pretenden ser una entidad que no son. En un caso así hay que cuidar el acceso y verificar que la conexión al sitio web es segura, por medio del candado del navegador que nos garantiza que nuestros datos no van a ser expuestos”, agregó Magaña.

Condusef recomienda

Consultar Portal de Fraudes

La comisión dispone de un portal de búsqueda de posibles datos fraudulentos, en él existen los reportes de suplantación.

Identificar posibilidad de fraude

La comisión alerta que existen otros tipos de fraudes cibernéticos como el phishing, vishing, smishing, pharming, y trashing.

Instituciones supervisadas

Ante las instituciones financieras supervisadas, la Condusef brinda la posibilidad de interponer una queja.

No dar datos

Evitar compartir información personal si no se esta seguro de la autenticidad de la entidad que te otorga el crédito o de la propuesta de inversión.

Cuidado con instrumentos

Activos como las criptomonedas no son considerados como moneda de curso legal y son de alta volatilidad.

sebastian.estrada@eleconomista.mx