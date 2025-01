SSa mantiene vigilancia sobre el metapneumovirus; descarta riesgo para México

La Secretaría de Salud (SSa) mantiene una vigilancia epidemiológica sobre el metapneumovirus (HMPV), un virus que causa infecciones respiratorias en humanos y que actualmente afecta a China. Hasta el momento no representa una amenaza para México.

“Hasta el momento, nosotros mantenemos una vigilancia epidemiológica. No ha representado una amenaza”, aseguró el secretario de Salud, David Kershenobich, en la conferencia matutina de este martes.

El brote viral que actualmente circula en China, explicó el funcionario federal, comenzó en junio de 2024 y causa un cuadro gripal que, a diferencia del Covid-19, no se acompaña de una “gran mortalidad".

Añadió que aunque se trata de un cuadro gripal común ha comenzado a saturar el sistema de salud en China. “Es distinto a cómo se comportó el Covid”, subrayó, ya que este virus es conocido desde hace tiempo.

“Lo que mantenemos nosotros aquí es la vigilancia en esta época invernal en cuadros gripales”, informó el titular de la Secretaría de Salud desde Palacio Nacional.

Por ello, recomendó abrigarse, evitar exponerse al frío y seguir las medidas generales de prevención, como el uso de cubrebocas y la protección personal cuando alguien presente un cuadro gripal.

El infectólogo Alejandro Macías aclaró que, aunque en redes sociales circulan rumores sobre una crisis en China con hospitales saturados y videos alarmistas, no hay evidencia de que se esté ocultando una pandemia. Aseguró que la situación no es tan grave como algunos lo presentan.

“Quiero decir que no es así… Lo que está ocurriendo en China seguramente no es una emergencia sanitaria, seguramente no nos va a dar una pandemia. Es perfectamente posible que haya una estación respiratoria muy intensa, la vemos en todo el mundo”, dijo en su red social X.

Por ejemplo, aquí en México, abundó, cuando la estación respiratoria es intensa que aumenta mucho con los virus de influenza, los coronavirus, el virus sincicial respiratorio, podemos ver que se saturan los hospitales particularmente los de referencia, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

“De la manera en que se va llenando nos podemos dar cuenta más o menos cómo anda la situación… Seguramente eso es lo que está ocurriendo en China”, recalcó Alejandro Macías.

David Kershenobich agregó que también monitorean el virus sincicial respiratorio, causante de infecciones respiratorias contagiosas, que afecta principalmente a niños e infantes.

Recordó que para atacar este virus existe una vacuna, la cual ha sido autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Aunque no ha sido necesario lanzar una campaña de vacunación, la Secretaría de Salud está vigilando este cuadro gripal para seguir su evolución.

“No hemos tenido necesidad de tener una campaña de vacunación para eso, pero es un cuadro gripal y sí estamos pendientes de su evolución”, sostuvo.