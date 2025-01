Sheinbaum descarta destituir a gobernadores o presidentes municipales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes la posibilidad de que el gobierno federal intervenga en la remoción de gobernadores o presidentes municipales.

“Hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priístas de antes, que nosotros quitemos y pongamos gobernadores, no, eso lo hace el pueblo, no lo hace la presidenta de la República, porque primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el Gobierno Federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador. Nosotros lo que hacemos y es nuestra responsabilidad, es coordinarnos con todas las instituciones de los gobiernos estatales, municipales”, comentó la primera mandataria.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó renunciar a su cargo, argumentando que no existen motivos para ello y subrayando que los verdaderos enemigos son los grupos delictivos y el encono, no el gobierno. En respuesta a las recientes manifestaciones que exigieron su destitución, Rocha señaló que las protestas, aunque legítimas, representan a una minoría, ya que 5 mil manifestantes no son significativos frente a un padrón de 2.2 millones de ciudadanos.

En su conferencia la "Mañanera del Pueblo", reconoció el agravio e indignación de los habitantes de Culiacán tras la narcoviolencia desatada desde septiembre, con más de 700 muertes, mil desaparecidos y daños económicos.

Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales de Sinaloa para contener el aumento de homicidios registrado en la entidad.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, 28 de enero, enfatizó que la responsabilidad del Ejecutivo federal es coordinarse con los gobiernos locales, sin importar su afiliación política, para garantizar la paz y la seguridad.

“El mensaje principal es para los habitantes de Sinaloa, para la ciudadanía, para el pueblo de Sinaloa: sepan que estamos trabajando todos los días. El secretario de Seguridad, el general secretario y el almirante están revisando permanentemente la situación para garantizar la paz”, afirmó.

Por otro lado, la titular del Ejecutivo federal destacó que su administración mantiene una colaboración constante con las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), pese a la autonomía de estas instituciones.