Que sepan los sinaloenses que nunca los vamos a dejar solos: Sheinbaum Pardo

Mazatlán, Sinaloa.- Al concluir una amplia reunión en materia de seguridad con el Gobernador Rubén Rocha Moya y diversos funcionarios federales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brindó durante el evento principal de su gira un mensaje al pueblo sinaloense en el que destacó que trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales.

"Lo más importante para nosotros es construir la paz en todo el país y también en Sinaloa, que sepan las y los sinaloenses y el Gobernador, que nunca los vamos a dejar solos, que aquí está la Presidenta, que aquí está su equipo para proteger siempre al pueblo de Sinaloa, que coordinándonos, que trabajando conjuntamente, estoy segura que vamos a seguir construyendo la paz", precisó Sheinbaum Pardo.

La Presidenta de la República abundó señalando que es indispensable atender las causas de fondo, por lo que la estrategia de su gobierno se enfocará en prevenir que los jóvenes se acerquen a la violencia y eviten cometer actos delictivos, a la par de impulsar un sistema de justicia con esta visión.

"La violencia nunca lleva a ningún lado y por otro lado, también, el que haya ley, el que haya seguridad, el que no haya impunidad, esa es la manera en que vamos a ir construyendo la paz en Sinaloa y en todo el país y estoy segura porque no es un asunto de mano dura, no, no se trata de eso, se trata de construir justicia en nuestro país, justicia social y al mismo tiempo un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país, que sepan las y los sinaloenses que estamos aquí, que no nos vamos a ningún lado y que siempre vamos a apoyar al glorioso, al trabajador, al enorme pueblo del estado de Sinaloa", afirmó la titular del Ejecutivo Federal.

Destaca que en este sentido, desde hace días el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha estado presente en el estado supervisando personalmente las estrategias implementadas, apoyo que ha sido públicamente reconocido por el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya.