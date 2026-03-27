San Luis Potosí impulsa empleo para mujeres con amplia respuesta

Más de 750 potosinas participaron en la Feria Nacional del Empleo para las Mujeres 2026, donde 36 empresas ofrecieron más de 700 vacantes formales, todas con contratación directa y prestaciones de ley.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de acercar oportunidades reales a las familias, este jueves se realizó la Feria Nacional del Empleo para las Mujeres 2026 en el jardín Colón, con una notable asistencia desde temprana hora. La jornada reunió a mujeres de distintos sectores y edades, en un espacio que consolida el cambio que se vive y se siente, al facilitar el acceso directo a empleos formales.

Durante el evento, 36 empresas pusieron a disposición más de 700 vacantes, lo que permitió el registro de más de 750 potosinas interesadas en incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas. Como invitada de honor, la senadora Ruth González Silva resaltó el avance en la participación de las mujeres en el ámbito laboral y su impacto en la calidad de vida de las familias, así como los recientes avances en la reducción de la jornada laboral.

Bajo la encomienda de fortalecer la inclusión y el empoderamiento femenino, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara y la titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), Gloria Serrato Sánchez, impulsaron esta actividad con un trabajo sin límites, con instancias gubernamentales y empresas fundamentales para alcanzar un futuro más equitativo y acceder a mejores oportunidades en la entidad.