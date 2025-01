Se va Salazar del país sin entregar informe del Mayo

Ken Salazar, embajador saliente de Estados Unidos en México no entregó el informe sobre la captura del capo Ismael el Mayo Zambada, solicitado tanto por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Éste reporte seguirá los canales legales”, expresó y, añadió: “Los esfuerzos contra el crimen organizado sí van a ser una prioridad del siguiente gobierno de Estados Unidos”.

La detención del Mayo Zambada en la Unión Americana fue el último de los desencuentros en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

En agosto pasado, Salazar confirmó que el Mayo fue llevado contra su voluntad ante las autoridades estadounidenses, mientras que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, se había entregado, aunado a que EU había otorgado toda la información al gobierno mexicano, al respecto.

No obstante, el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que si bien el gobierno estadounidense había compartido información, todavía no quedaba claro cómo es que el avión, en el que viajaron el hijo del Chapo y el Mayo, cruzó el espacio aéreo estadounidense y por qué el piloto que comandó la aeronave no fue detenido.

Drogas

Por otra parte, durante su última conferencia de prensa en México, antes de abandonar el país, ante el cambio de administración federal en el vecino del norte, Salazar enfatizó que México y Estados Unidos deben mantener la cooperación para abordar temas como la migración, seguridad y fentanilo.

En este contexto, el todavía embajador reiteró que en México sí se produce fentanilo, aunque consideró que el debate binacional no debe centrarse en ese aspecto.

“Sé lo que pasa, que hay fentanilo en México y también sé que se produce acá”, sostuvo.

“El debate de dónde se produce el fentanilo no nos lleva a donde tenemos que ir (...) Yo creo que lo que debería hacer México es tomar ventaja de las cosas que se quieran hacer de una manera: migración y seguridad. Ahí está lo del fentanilo y ahí está también lo del tráfico de armas, y también ahí está lo de migración”, señaló.

“No me arrepiento”

Como parte de su mensaje final ante medios de comunicación Salazar dijo que “la misión nunca se cumple, el trabajo sigue”.

“No me arrepiento de nada, me voy sintiendo que hicimos un trabajo fuerte y bueno”, declaró desde su residencia oficial.

Mark Johnson se quedará al frente de la representación diplomática en lo que llega el embajador designado por el presidente electo Donald Trump.