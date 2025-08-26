Sabor y origen michoacanos; IMPI certifica autenticidad de carnitas de cerdo: Bedolla

Morelia, Michoacán, 26 de agosto de 2025.- Las carnitas de cerdo, uno de los platillos más representativos de la gastronomía de Michoacán, recibieron la marca de certificación por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que garantiza su autenticidad, calidad y origen.

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que este signo de garantía establece rigurosas reglas para su tradicional elaboración, desde el tipo de cerdo, el uso de cazos de cobre o de acero inoxidable, hasta la cocción lenta en manteca de puerco con sal de grano.

Reconoce también a municipios como Quiroga, Tacámbaro, Huandacareo, Uruapan y Morelia, entre otros, donde las familias michoacanas conservan viva la receta tradicional que han heredado a través de generaciones y con la que adquiere ese sabor único, textura crujiente, y consistencia tierna y jugosa, que se disfruta en taco o en torta.

El mandatario explicó que el distintivo será administrado por el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que supervisará el cumplimiento de las reglas de uso.

Ramírez Bedolla destacó que Michoacán no solo protege su identidad cultural, sino que también la posiciona a nivel global. Recordó que recientemente fueron reconocidas por Taste Atlas como el mejor platillo elaborado con cerdo en el mundo, con una calificación de 4.7 de 5 estrellas.

“Las carnitas de Michoacán son ya un símbolo de orgullo nacional e internacional. Con esta certificación garantizamos su autenticidad y damos a nuestras y nuestros productores herramientas para conquistar más mercados”, afirmó el gobernador michoacano.

Las carnitas michoacanas forman parte de la gastronomía mexicana, considerada desde 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Por ello, en cualquier mesa donde sean las protagonistas, las celebraciones de familias y amigos mantendrán viva la riqueza culinaria del país.