Reforzará Gobierno de Tamaulipas infraestructura hidráulica para prevenir inundaciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno del Estado, con el apoyo de la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuenta con un proyecto integral para la rehabilitación de obras hidráulicas y drenes, a fin de evitar inundaciones en condiciones extremas de lluvia en la zona norte de Tamaulipas. Mientras tanto, en el sur avanza el proyecto del dique El Moralillo, que contribuirá a contener la inundación que proviene de los afluentes del río Tamesí, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Hay toda una condición de reordenamiento. Fue una instrucción, inclusive de la propia presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando vino a la contingencia por la inundación en Reynosa, para que junto con la Conagua se hiciera una revaloración integral de toda la parte baja del río Bravo y que se vieran todas las obras de contención y de recuperación de las obras de alivio que se tenían consideradas y se les dejó de dar mantenimiento, para que se recuperen y evitemos condiciones de inundación en situaciones extremas de precipitaciones pluviales”, dijo.

Rehabilitación de caminos con maquinaria propia generará empleo temporal en comunidades

El mandatario tamaulipeco agregó que en fecha próxima el Gobierno del Estado contará con maquinaria propia, la cual se canalizará para la rehabilitación de los caminos rurales en los diferentes municipios que han sufrido mayores afectaciones a causa de las lluvias. Sólo en casos especiales o de emergencia se recurrirá a la contratación de empresas constructoras.

Indicó que, con la participación de la Secretaría de Bienestar y el Programa de Empleo Temporal, se prevé que sean los propios pobladores de esas comunidades quienes participen en la rehabilitación de los caminos y, además, obtengan un ingreso por su trabajo.

Luego de presidir la Mesa de Seguridad, Villarreal Anaya mencionó que sigue atento a los reportes de las autoridades de Protección Civil sobre las condiciones que prevalecen, principalmente en la zona sur, donde se han registrado las precipitaciones máximas. Informó que ya se trabaja con bombas de desfogue de Conagua y del Gobierno del Estado para aliviar las afectaciones en las colonias que más lo requieren.