Nuevo distribuidor vial Santa Ana, en Tlaxcala, beneficiará a 70 mil habitantes: SICT

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario Jesús Antonio Esteva Medina, da banderazo oficial a la obra que representa una inversión de 650 mdp.

Ese proyecto vial disminuirá en 20 minutos el tiempo de traslado en esa zona de la entidad; se generarán 2 mil 100 empleos durante su construcción.

El nuevo Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan materializará la atención a una necesidad histórica en Tlaxcala, aseguró el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, tras precisar que dicha obra tendrá una inversión de 650 mdp y beneficiará a 70 mil habitantes.

Durante el evento en el que, a nombre de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio el banderazo oficial a los trabajos del citado proyecto, destacó que: “Las promesas se cumplen en el segundo piso de la Cuarta Transformación y se materializan las convicciones; se atienden las obras que mejoran las condiciones de todos, sobre todo de quienes más lo necesitan”.

Acompañado por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo, el titular de la SICT explicó que con estas obras se busca “disminuir desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población, para tener una vida de bienestar”, sumado eso a los 2 mil 100 empleos que se generarán con la obra.

Reconoció la labor de los trabajadores, porque son quienes materializan los proyectos, mientras que, en cuanto a las supervisiones, indicó que el equipo de la Secretaría asume “la responsabilidad de cuidar los recursos del pueblo, de hacerlo con honestidad y con eficiencia, que también es una de las características de la Cuarta Transformación”.

En tanto, el subsecretario de Infraestructura de la SICT, Juan Carlos Fuentes Orrala, explicó que en sus 950 metros de longitud el Distribuidor Vial contará con cuatro carriles -dos carriles por sentido-, lo que ahorrará tiempos de aproximadamente 20 minutos y garantizará la circulación continua en la Carretera Federal Mex 121 Puebla-Belén, además de que se aprovechará la estructura existente.

El Distribuidor se ubica en la intersección de la Carretera Federal Mex 121 Puebla-Belén y la Avenida Antonio Díaz Varela, además, contará con 665 metros de estructura y 263 metros de rampas. Su periodo de ejecución será de agosto de 2025 a septiembre de 2026. Se prevé un tránsito diario promedio anual de 70 mil vehículos.

Abundó que la obra se realiza en tres niveles, el existente que actualmente cruza la Carretera 121; un tercer nivel que será el nuevo puente y los movimientos direccionales que se darán a nivel de piso. La obra constará de 18 apoyos y 17 claros; estará soportado por 113 pilas de cimentación (algunas pilas-pilote), cabezales tanto de concreto como metálico y trabes.

En tanto, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó que la construcción del Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan “representará bienestar y seguridad para quienes transitan por este lugar todos los días. Será un ejemplo nacional de prosperidad compartida”, enfatizó.