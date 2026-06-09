”Mundial Social” fortalece a la juventud de Tijuana con deporte, cultura y recuperación urbana: Ismael Burgueño

Murales, torneos de futbol y la rehabilitación de 5 unidades deportivas en Tijuana son algunas de las acciones en el marco de esta fiesta deportiva

⁠“Mundial Social”, una estrategia liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el objetivo de aprovechar la Copa Mundial de la FIFA para dejar un legado permanente de paz, salud y bienestar en las comunidades

Tijuana, Baja California a 9 de junio de 2026.— En el marco del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Tijuana ha intensificado una serie de acciones deportivas, culturales y comunitarias que buscan convertir el torneo en una oportunidad de desarrollo para la ciudad.

Bajo la coordinación del gobierno municipal encabezado por Ismael Burgueño Ruiz, y en colaboración con autoridades estatales y federales, se han impulsado proyectos de infraestructura deportiva, recuperación de espacios públicos y actividades dirigidas a la niñez