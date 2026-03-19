Impulsa inversión de Unilever liderazgo del Estado de México en industria alimentaria

Gracias a la estrategia para consolidar a la industria alimentaria como motor económico del Estado de México, la Maestra Delfina Gómez Álvarez concretó una inversión de 9 mil 400 millones de pesos por parte de Unilever, empresa líder en el sector con más de 60 años de presencia en el país.

Esta inversión permitirá incrementar la capacidad productiva en las plantas ubicadas en Lerma y Tultitlán, mediante la incorporación de nuevas líneas de manufactura, tecnología de automatización, así como sistemas digitales de control y reporte. Además, fortalecerá la atención al cliente y el posicionamiento de marcas presentes en 9 de cada 10 hogares mexicanos.

El monto forma parte de los 30 mil millones de pesos anunciados por la empresa en 2025 dentro del Plan México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con ello, el Estado de México se consolida como líder en la industria alimentaria, al concentrar más de 31 mil unidades económicas.

La entidad también ocupa el segundo lugar nacional en aportación al Producto Interno Bruto, con 9.1 por ciento; registra 6 mil 373 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa y ha generado más de 198 mil nuevos empleos formales, lo que equivale a 3 de cada 10 empleos creados en el país.