Gobierno de la CDMX firma pacto contra la extorsión: tolerancia cero y reformas al código penal

⁠La Jefa de Gobierno encabezó la unión de los tres niveles de gobierno y diversos sectores sociales para cerrar filas contra la extorsión, sumándose a la estrategia nacional impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

⁠Se anunció la creación del Centro de Atención Inmediata contra la Extorsión y un Gabinete Especial, además de la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios y el fortalecimiento de la inteligencia para rastrear las rutas del dinero de redes delictivas

Mañana se entregará un paquete de reformas al Código Penal local para tipificar el "hostigamiento coercitivo" y convertir la extorsión en delito grave, garantizando protección a testigos y tolerancia cero con toda la fuerza del Estado.

Ciudad de México, a 13 de abril de 2026. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la firma del "Pacto contra la Extorsión", un acuerdo integral que convoca a los tres órganos de gobierno y a representantes de diversos sectores de la sociedad. Durante el evento, en el que estuvieron reunidos representantes de ambas Cámaras, universidades, alcaldías y el Poder Legislativo tanto de nivel federal como de la Ciudad de México, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, agradeció la respuesta colectiva a la convocatoria de la mandataria y recordó que, desde el inicio de la administración en noviembre de 2024, se estableció como tarea primordial el combate a este delito mediante cinco componentes: cambios normativos, promoción de la denuncia, fortalecimiento de especialidades, coordinación institucional y un modelo de atención a víctimas.

Vázquez Camacho informó que, gracias a esta estrategia, la incidencia delictiva disminuyó durante el mes de marzo. Asimismo, destacó que desde noviembre de 2024 han sido detenidas 335 personas vinculadas a este ilícito. Sobre la nueva etapa del combate, señaló: “La acción de gobierno se convierte hoy en acción colectiva para concretar la firma de este pacto contra la extorsión”.

Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reconoció el compromiso de los sectores presentes y subrayó la importancia de la Fiscalía Especializada en Extorsión, creada en julio de 2025. Alcalde Luján anunció el impulso de la Unidad de Criminalística de Proximidad y el fortalecimiento de las capacidades de investigación con más personal y analistas. “La extorsión es uno de los delitos que más lastima la vida cotidiana de las personas, por eso quiero reconocer a todas y todos por su compromiso de trabajar en conjunto”, afirmó, añadiendo que “esta Fiscalía está comprometida en investigar más e investigar mejor”.

En su intervención, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enfatizó que este pacto es el inicio de un proceso social y comunitario que no se quedará en el papel. “La participación de la sociedad es fundamental para cualquier política pública y aquella dedicada a combatir el crimen”, declaró. Además, puntualizó que este acuerdo es un espejo de la estrategia nacional: “ Es un acuerdo con los distintos sectores de la sociedad para cerrar filas y romper el silencio”.

La mandataria anunció que mañana presentará ante el Congreso local un paquete de reformas para alinear el Código Penal estatal con el federal, creando el delito de "hostigamiento coercitivo" y elevando la extorsión a la categoría de delito grave. También se implementarán redes vecinales y empresariales de inteligencia social, se instalarán inhibidores de señal en los principales centros penitenciarios y se ofrecerá protección a testigos.

“ La Ciudad de México no puede ceder ante este delito, la Ciudad de México es muy participativa, convoco a todos los ciudadanos a que a través de este instrumento no permitamos que la extorsión provoque daño a la población” , aseveró Brugada Molina. Finalmente, tras reiterar que habrá acompañamiento total a quienes denuncien a través del 089, 911 o al número 5550363301, sentenció: “Habrá tolerancia cero ante la extorsión y estamos preparados para enfrentarla con toda la fuerza del Estado. Somos una ciudad de esperanza donde el miedo no tiene lugar”.