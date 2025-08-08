Garantizado el abasto de medicamentos en Sinaloa, señala el gobernador Rocha Moya

El mandatario estatal afirmó qué se cuenta con un 80 a 90% de las claves de medicamentos que se comenzarán a distribuir.

Culiacán Sinaloa 08 de agosto de 2025.- El gobernador Rubén Rocha Moya, señaló que, gracias a la coordinación con la Federación, Sinaloa ya cuenta con un abasto de entre el 80 y 90 por ciento de las claves de medicamentos del programa IMSS Bienestar y que próximamente se iniciará con la distribución de los mismos, garantizando así el derecho a la salud de todos los sinaloenses.

A pregunta expresa, el mandatario estatal afirmó que han llegado al estado ciertas claves de medicamentos, incluidos oncológicos, mismos que en estos días empezarán a ser distribuidos en los centros de salud y hospitales pertenecientes al programa IMSS Bienestar en Sinaloa.

"Ya tenemos el abasto ya está en Sinaloa hay que distribuirlo. Vamos a tener muy pronto entre el 80 y 90% de las claves", afirmó el gobernador Rocha.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para la construcción de un nuevo hospital IMSS Bienestar en Guamúchil, agregando que este año comenzará la construcción del nosocomio en ese municipio.

“Ya la presidenta lo comprometió y viene dentro de los compromisos y los programas que nos planteaba, cuando se van a empezar a construir, los procesos de licitación y eso, ya está Guamúchil incluido para la construcción del nuevo hospital”, dijo el gobernador.

Cabe señalar que el gobernador Rocha, sostuvo ayer un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, para afinar detalles del programa IMSS bienestar en beneficio de las y los sinaloenses.