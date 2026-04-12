En “Diálogos con Américo”, destaca gobernador obras estratégicas para transformar Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante el programa "Diálogos con Américo", de este domingo, el gobernador Américo Villarreal Anaya se refirió a obras estratégicas que transforman Tamaulipas y expuso temas referentes a la infraestructura hidráulica, el desarrollo energético y el impulso a productores agrícolas.

En la emisión a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador afirmó que la segunda línea del acueducto en Victoria, la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026 y el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales son acciones que cuentan con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y garantizan abasto, eficiencia, mayor productividad y nuevas oportunidades de desarrollo.

De manera especial, hizo una amplia explicación del avance que registra la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, un proyecto largamente anhelado y una obra necesaria ante la dinámica de crecimiento de la capital y cuya inversión de más de 2,600 mdp avanza en tiempo y forma para suministrar más de 1,500 litros por segundo, con nuevos procesos de potabilización.

También mencionó el avance del 97% en la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) en Nuevo Laredo, cuya inversión de un mil mdp garantiza el tratamiento de 1,600 litros por segundo, contribuyendo al saneamiento del río Bravo y alentando el desarrollo industrial de aquella región.

Al referirse al potencial energético de Tamaulipas, Américo Villarreal destacó que el 70% de la prospectiva energética del país está en el noreste de México, principalmente en nuestro estado, y recordó las palabras del director de Petróleos Mexicanos, quien en su momento afirmó que "el futuro de Pemex está en Tamaulipas".

El gobernador expuso el desarrollo del Campo Trion, los trabajos de licuefacción de gas en las costas de Aldama y Altamira, la instalación de parques fotovoltaicos y nuevos parques eólicos, y el avance del gasoducto en el libramiento de Reynosa, que son acciones que consolidan el potencial de Tamaulipas como referente energético del país.

En el último segmento del programa, mencionó las acciones de su gobierno para impulsar el desarrollo del sector agrícola y forestal, en especial la instalación de la empacadora de carbón vegetal El Bernal y la producción de tortillas a base de sorgo blanco, lo que otorga un valor agregado a estos productos primarios y genera mejores beneficios económicos.