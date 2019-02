El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala rechazó el resultado de la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM) y la termoeléctrica Huexca, la que calificaron de imposición y de estar amañada.

“Los resultados de la consulta sobre la termoeléctrica fueron los esperados, los anunciados cuando una consulta se realiza de manera amañada, con los dados cargados y resultados poco confiables, pues es el gobierno quien tenía interés en el sí, el que organizó la consulta, la vigiló, la contó y emitió los resultados, sin que hubiera un órgano autónomo que se encargara de ello”, reprocharon.

En conferencia de prensa en Cuernavaca, Morelos, destacaron que hubo coacción del voto al existir la promesa que de ganar el sí por la termoeléctrica bajarán las tarifas de energía eléctrica y denunciaron que hubo instrucciones del gobierno para que trabajadores votaran a favor del proyecto, mientras presidentes municipales fueron utilizados para convencer a la gente para que votaran por el sí.

Consideraron que aunque “el circo de la consulta ya lanzó sus resultados” aún faltan por resolverse amparos y denuncias internacionales que se interpondrán en contra de la “consulta ilegal e ilegítima.

“Falta que puedan retirar el campamento zapatista de Apatlaco, falta que callen a los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala que históricamente no se han callado cuando el gobierno los traiciona, falta la respuesta de los pueblos indígenas, organizaciones y personas que en todo el país ven que la injusticia que están cometiendo en el PIM se puede cometer en sus pueblos”, advirtieron.

El nieto del general Emiliano Zapata, Jorge Zapata, dijo que tras el resultado esperado de la consulta, viene la vía legal que será utilizada por los pueblos para frenar un proyecto que terminará destruyendo la forma de vida de miles de campesinos.

“Lo que viene es la vía jurídica; ya la social ya la pisoteó el presidente con sus hechos, entonces ahora vamos por la vía jurídica, eso no lo puede tumbar por decreto”, mencionó a El Economista.

Criticó que la consulta se haya ampliado a municipios que no se ven afectados directamente por el proyecto, además de que ésta no fue “avalada por ningún organismo” que permitiera verificar la veracidad del resultado.

“Cómo diablos van a encuestar a municipios que no son perjudicados, la encuesta la hubieran hecho aquí en los municipios perjudicados y a ver cómo nos iba. Yo sí la hubiera respetado si la hubieran ganado ellos, pero eso de que se fueron a encuestar a la zona sur del estado, a la zona norte que no son perjudicados, dime si no son marranadas”, reprochó.

En este sentido afirmó que en el municipio de Ayala los ejidatarios están molestos y una vez “que se les pase el coraje” iniciarán la organización para hacer frente a la imposición.

“Esto apenas empieza, volvemos a empezar como hace siete años, nosotros vamos a seguir nuestra lucha defendiendo lo que es de nosotros, no les estamos peleando nada de ellos”, expuso.