El 27 de diciembre del 2018 diputados de PRD, MC, PRI y PAN presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual dio sustento legal a la figura de superdelegados.

Ésta fue la vía a la que la oposición recurrió para hacer valer sus argumentos para que se respete la soberanía de los estados y el pacto federal, pues el hoy presidente de la República, tiene dejos de autoritarismo, aseveró Verónica Juárez Piña.

La coordinadora de los diputados federales del PRD explicó que los más de 341,000 recursos que entraron al Poder Judicial derivado de decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo tiene su origen en que el presidente está violando la ley.

“Nos preguntaríamos por qué recurren al Poder Judicial, pues porque el presidente está faltando a la norma. Vemos la gravedad que cuando acudimos a otro poder, se analiza, se reflexiona y tiene una resolución, la respuesta del presidente es que ‘ya los evidenciaré’”.

Comentó que en el caso de la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la oposición buscaba que no se creará la figura de superdelegados, porque ello viola la soberanía de los estados. Sin embargo, si no se revierte, lo mínimo aceptable es que se le coloquen candados a quienes ocupen el cargo de delegados estatales para que no compitan por un puesto de elección popular.

La legisladora perredista comentó que ante los dejos de autoritarismo que está mostrando el presidente, las minorías o quien considere que sus derechos están siendo violados pueden recurrir al Poder Judicial y esperar una resolución a su favor.

Como lo hizo el PRD, relató, cuando recurrió al Poder Judicial para interponer un recurso contra el memorándum que envió el presidente López Obrador para detener la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

[email protected]