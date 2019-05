El gobierno federal busca reorientar los recursos económicos que recibe de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida, para que ya no se destinen a gasto de seguridad y armamento como ocurriría desde el 2009, sino ahora para el desarrollo social en nuestro país.

“Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que su idea es que los recursos de la iniciativa se enfoquen en planes de desarrollo como el que plantea llevar a cabo con Estados Unidos y gobiernos de Centroamérica para crear empleos en la región y así disminuir la migración ilegal.

“La propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”.

El presidente López Obrador descartó que su gobierno busque financiar la Guardia Nacional a través de los recursos de la Iniciativa Mérida.

Plan para México y Centroamérica

En tanto, López Obrador anunció que en 10 días dará a conocer su propuesta de Plan de Desarrollo Integral para México y Centroamérica, el cual busca que sea financiado por nuestro país, así como por el gobierno de Estados Unidos y países de la región, a fin de reducir los niveles de migración ilegal.

El primer mandatario dijo que tiene prácticamente listo este plan de desarrollo que compartirá al gobierno de EU que encabeza Donald Trump, así como a los gobiernos de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, entre otros.

López Obrador recordó que su idea es que con ese plan haya un desarrollo económico y de empleos en la región, a fin de evitar la migración ilegal hacia EU.

“Otra opción es procurar, precisamente para proteger a migrantes, que no los dejemos solos en las zonas donde hay más bandas de la delincuencia organizada, que podamos darles opciones, como se está haciendo, visas de trabajo para la integración”, aseveró.

Cabe destacar que el presidente de México busca que su homólogo de EU, Donald Trump, acepte invertir 4,800 millones de pesos en este programa de desarrollo y empleo, a fin de reducir la migración.