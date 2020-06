El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que no era responsabilidad de esa dependencia asumir el caso de los 26 detenidos en Guanajuato, entre ellos María Eva “N”, madre del líder del Cártel de Santa Rosa Lima, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, y quienes fueron liberados por errores procedimentales durante su detención.

En una entrevista radiofónica, Gertz acusó a la Fiscalía de Guanajuato de querer “encajar el muertito” a la FGR por hechos que no son de su competencia. El titular de la FGR anunció que, de cualquier forma, ordenará una investigación para determinar si hubo algún error imputable de delito.

“Vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas, y ver si existe alguna imputación de carácter legal. Yo no puedo estar manejando una institución a base de chismes y de imputaciones mediáticas; es una cosa seria”, dijo.

El lunes, el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez, aseguró que la Fiscalía General de la República debió atraer el caso de los 26 presuntos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, pero al no hacerlo propició que éstos lograran su libertad.

Al respecto, Alejandro Gertz acusó a la Fiscalía de Guanajuato de llevar a cabo procedimientos erróneos durante la detención de las 26 personas el 20 de junio en un domicilio de San Isidro Elguera en Celaya, Guanajuato, entre ellas la madre, hermana y prima de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

Según el Fiscal Gertz, la Fiscalía de Guanajuato solicitó a un juez local una orden de cateo con el propósito de localizar un vehículo robado. Precisó que ese procedimiento, no se pueden realizar por motivos diferentes a lo solicitado al juez.

“No encontraron el vehículo, y luego señalan que en un lugar aledaño encontraron a los detenidos con un arma de gas, no de fuego, y que había una cantidad menor de droga en esa casa. No era materia (del cateo)”, dijo.

“Una vez que estaban en esa situación, y que se dieron cuenta de que todo lo que habían diligenciado no tenia nada que ver con lo que sus propios jueces les había autorizado, y que tenían unos detenidos que no sabían qué hacer con ellos, entonces van al día siguiente con el Ministerio Público federal a decirle: hazte cargo tú. El Ministerio Público no lo puede hacer, porque no puede asumir una responsabilidad procesal que él no hizo, de conductas y diligencias que no llevó a cabo y no está de acuerdo”, dijo Gertz.

El Fiscal de la Nación dijo que el delegado estatal de la FGR le dijo a la Fiscalía estatal que no podía asumir la responsabilidad del caso, porque el narcomenudeo es un delito local, no federal.

“Como no le pudieron encajar el muertito, se van con un juez de ellos y les dice exactamente lo que les dijo el delegado nuestro”, dijo Alejandro Gertz.

Finalmente, el titular de a FGR criticó el estado de inseguridad y violencia que persiste en Guanajuato. “Guanajuato lleva cinco años de ser verdaderamente un infierno de violencia, y el señor fiscal lleva 11 años ahí”, fustigó.

