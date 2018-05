La candidata de Morena al Senado de la República, Nestora Salgado, reveló amenazas de muerte en su contra, por lo que dio a conocer que solicitó oficialmente a la Secretaría de Gobernación, a través del INE, el resguardo federal a su seguridad para poder realizar campaña que en el estado de Guerrero, particularmente en la región de La Montaña.

“A partir de que acepté la candidatura, empecé a recibir, hasta la fecha son cuatro llamadas a mi teléfono que utilizó, ha sido público porque me comunico con diversas organizaciones, y ahí han llamado donde me dicen que están esperando mi llegada a Guerrero para cortarme la cabeza, insultándome. Veo que el hecho de ser mujer también implica mucho, o es parte de las amenazas, quererme atemorizar, y sigo firme, y conmigo no funciona eso”, aseveró.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Nestora Salgado dijo que regresará el miércoles a la región de Olinalá, Guerrero, para reunirse con su familia, amigos y ex compañeros de la policía comunitaria. Recordó que el jueves el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador encabezará dos mítines en el estado, uno de ellos en Acapulco, y a los cuales acudirá.

“Regreso a casa después de cinco años, después de que me robaron mi libertad, después de que me han arrancado todo, tomo la decisión de regresar (a su natal Olinalá), abrazar a familia, a mis amigos, a mis compañeros; de llegar al corazón de la montaña de Guerrero, a visitar a los de abajo, a aquellos que han sido ignorados”, afirmó.

Acompañada de sus asesores jurídicos, Nestora Salgado informó que presentó ante el INE la solicitud formal para que la Secretaría de Gobernación le proporcione seguridad mediante la Policia Federal, y dijo que si las autoridades no se la proporcionan, pedirá apoyo de las policías comunitarias de Guerrero.

“No es posible que tengamos que estar pidiendo permiso al estado para poder transitar en nuestro país. No es posible que tengamos miedo caminar en nuestro propio territorio; hacer un llamado a las autoridades comunitarias, a las policías comunitarias, que también son parte de una institución de seguridad, hicimos el llamado a las instituciones de seguridad para que nos den esa garantía, para que nos den acompañamiento, no dejando de lado que también si ellos no nos dan las garantías, está nuestra gente. Y así como al gobierno no le gusta que existan los grupos de policías comunitarios, de autodefensa, entonces que nos garanticen el libre tránsito en nuestros estados. Si no quieren que la comunidad participe, entonces, garanticen esa parte”, comentó.

Nestora Salgado condenó que cerca de 90 candidatos hayan sido asesinados en lo que va del proceso electoral.

“No es posible que tantos compañeros candidatos de elección popular estén perdiendo la vida, este clima que se está viviendo en estos tiempos electorales, que es vergonzoso en nuestro país, debemos de hacer un alto, tenemos que llamar a que no nos aterroricen, a que no nos fallen, porque hemos estado viviendo que están logrando su cometido”, aseveró.

Meade me está poniendo en riesgo

La ex comandante de la Policia Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y actual candidata de Morena al Senado acusó al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, de poner en riesgo su seguridad, pues dijo que en el pasado debate la exhibió como una secuestradora y homicida.

“Ahora un candidato a la Presidencia de la República me está exponiendo aún más en televisión diciendo que soy una secuestradora y una homicida, como es el señor Meade, que me está poniendo en peligro, sin ningún sustento, porque hasta esta fecha no hubo ningún sustento (legal).

“Lo que está haciendo el señor Meade, me está poniendo otra vez, y además revictimizando. Eso no se vale, yo ya fui juzgada por un juez. No puede venir a decir a México y a nivel internacional que yo soy una homicida”, sentenció.

jmonroy@eleconomista.com.mx