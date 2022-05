El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) iniciará un proceso para lograr que exista un protocolo para jueces, a fin de que tengan claridad sobre en qué asuntos pueden o no dictar la prisión preventiva justificada.

En conferencia de prensa, el ministro anunció cinco medidas que adoptó a raíz de la visita que realizó la semana pasada al penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, donde se reunió con mujeres que denunciaron diversas inconsistencias en sus procesos penales.

Indicó que de los 550 asuntos que le entregaron las mujeres recluidas en dicho penal, 200 serán atraídos por el Instituto de Defensoría Pública Federal, por ser casos en los que las mujeres no cuentan con una defensa, o ésta es inadecuada.

Como segunda medida, derivado de un criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar anunció que en todos los asuntos atendidos por el Instituto de Defensoría Pública Federal se promoverá una revisión de la prisión preventiva de quienes tengan más de dos años en la cárcel. Indicó que el CJF coadyuvará con el Instituto de Defensoría de la Ciudad de México para que se pueda hacer lo mismo en el caso de las mujeres de Santa Martha Acatitla.

La tercera medida, dijo, es que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitirá un acuerdo para concentrar, en dos o tres juzgados de distrito, los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada.

“Con la idea de que se puedan establecer las reglas, los lineamientos que no son claros en la ley de qué elementos deben tomar las y los jueces para decretar esta medida (prisión preventiva justificada). Este tema va a tener un impacto nacional para que después se vaya a algún tribunal colegiado de distrito o incluso lo atraiga la Primera Sala de la Corte y se establezcan estos lineamientos que den certeza, claridad y que espero logren terminar con el abuso de la prisión preventiva en México”, explicó.

El ministro Arturo Zaldívar aclaró que se busca regular la aplicación de la prisión preventiva, más no la prisión preventiva oficiosa, ya que ésta está regulada en la Constitución.

Como cuarta medida, dijo que el Instituto de Defensoría Pública Federal “ha dado resultados extraordinarios. Hemos generado cambios de paradigma en muchos temas”, por lo que se fortalecerá el litigio estratégico de las y los abogados públicos federales.

Indicó que la quinta medida es un programa piloto en Oaxaca y Chiapas para determinar la situación de las personas indígenas en procesos locales y, de ser viable, suscribirá un convenio con los Gobernadores, similar al que suscribió con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

#ConferenciaDePrensa “Quiero exhortar a todas las familias que están sufriendo esta tragedia y que no tienen recursos para ser defendidas y acompañadas, que acudan a la @defensoriaifdp para que nuestras abogadas y abogados los y las acompañen, las protejan y las defiendan”. — CJF (@CJF_Mx) May 18, 2022

“La visita al Penal de Santa Martha Acatitla fue una visita histórica para escuchar y visibilizar a las mujeres. Este no es un tema menor, tiene que ver con la dignidad de las personas.

“Como pueden ustedes darse cuenta, la visita a Santa Martha no fue para la foto. Fue una visita que tomé con una enorme responsabilidad, y a siete días estamos anunciando medidas y daremos resultados. Reitero mi compromiso con las mujeres de Santa Acatitla, y con todas las personas vulnerables de México, sobre todo con las más pobres, marginadas y olvidadas, y reitero mi compromiso con todas las mujeres de México. Estas medidas darán resultado”, afirmó.

No aplica para Rosario Robles

El ministro Arturo Zaldívar aclaró que las medidas para revisar la prisión preventiva no están encaminadas al caso de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, presa desde hace más de dos años en el penal de Santa Martha Acatitla. Destacó que la exfuncionaria cuenta con una defensoría particular, y conforme a su estrategia legal, pueden promover o no -en los juzgados y tribunales- la revisión a la prisión preventiva que la mantiene en prisión.

Transmitirán serie sobre “caníbal de Atizapán”

En tanto, sobre el caso del llamado "caníbal de Atizapán", el asesino que presuntamente victimó a por lo menos 19 mujeres, el presidente de la Suprema Corte anunció que una serie financiada por la SCJN sobre el caso será transmitida a partir del 27 de junio en el canal 2 de Televisa.

Finalmente, el ministro pidió a las familias de mujeres víctimas de feminicidio, y que no cuenten con recursos económicos, que acudan al Instituto de Defensoría Pública Federal para que sus casos sean atendidos. Indicó que durante los dos años que le restan en el cargo de ministro, los dedicará a atender primordialmente temas de protección a las mujeres.

