Manuel Espino, exsecretario de Gobierno municipal de Naucalpan, reveló que renunció a ese cargo por tener una invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador; aunque aún no tiene un cargo definido.

El expanista Manuel Espino Barrientos acudió este lunes a Palacio Nacional a una reunión, y dijo que más adelante analizará con López Obrador una alternativa para su integración al gobierno federal.

No descartó la posibilidad de ser nombrado delegado federal en Durango. Aseguró que si bien ya lo “destaparon” para ser candidato al gobierno de ese estado, “yo no tengo esa aspiración, yo prefiero asumir la tarea que me asigne el Presidente, hacerla bien, y después ya Dios dirá”.

Sobre el cargo que asumirá, dijo: “estamos valorando alternativas. Si yo voy a ayudar al Presidente de México, y su equipo de gobierno, buscaremos un espacio en donde lo que yo desempeñe sea para el bien del país, para el éxito de su gobierno y avance el plan nacional”, expresó.

Espino dijo que la invitación del presidente López Obrador para integrarse a su gobierno, ocurrió en agosto cuando se reunió con él para solicitar apoyos para el municipio de Naucalpan.

Acerca del aumento de la violencia en el país, Manuel Espino comentó que los expresidentes de México deben evaluar su propio desempeño en lugar de la estrategia del actual gobierno. Indicó que él apoyó a Vicente Fox, y pese a la gran expectativa, estancó el proceso hacia la democracia, “por enamorado o por ineficacia”. Dijo que en el caso de Felipe Calderón, “no recuerdo algo positivo que mencionar, pero sin duda recordamos que de manera irresponsable, arrebatada, metió al país en un proceso (de violencia) del que no hemos logrado salir”.

