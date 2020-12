El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía mexicana se está recuperando tras una fuerte caída ocasionada por la pandemia de Covid-19.

Desde Palacio Nacional, el mandatario Federal, declaró que la caída de la economía del país ha sido menor a la pronosticada por expertos y agencias, dijo, “hasta ahora ha sido menor, se hablaba de una caída del 12% y no ha resultado así, ha sido alrededor de 9% hasta donde se tiene información”.

Considero que en este último trimestre del año nos va a ir mejor. Nos están indicando algunos parámetros de que hay crecimiento de la economía y podemos estar en -8% y eso significa estar mejor que otros países. Sin deuda, con estabilidad financiera, finanzas públicas sanas, sin devaluación, sin aumento de impuestos, sin inflación, sin gasolinazos y sin ingobernabilidad”, dijo.

El presidente López Obrador destacó que se ha mantenido la paz y la tranquilidad durante la contingencia sanitaria, además, de que se ha reflejado una reducción en los índices delictivos.

“Vamos avanzado, espero que nos vaya a ir bien, mucho mejor el año próximo. Estoy optimista, lo más doloroso es la pandemia, y es lo que más nos ha afectado, no solo la recuperación económica, sino la pérdida de vidas humanas. Vamos a salir adelante y va a haber crecimiento y tenemos muchas posibilidades de progresar con justicia. Va a crecer la economía y va a haber bienestar”.

Asimismo, dijo que el 2020 está terminado sin problemas financieros y sin subejercicios “con una administración casi perfecta del manejo del presupuesto”.

Explicó que con corte al 23 de diciembre el total de ingresos del gobierno federal refleja un aumento de 0.2% en comparación al mismo periodo de 2019, mientras que en la recaudación el aumento es de 0.7 por ciento.

“En los dos años que llevamos no se ha depreciado el peso y en el manejo de la pandemia, no andamos mal. No podría decir por dignidad, respeto y cuestiones de discreción política lo que me comentan otros jefes de Estado de cómo nos ven con relación al manejo de la pandemia”.

