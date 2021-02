Los hospitales mexiquenses que atienden a pacientes con Covid-19 se encuentran “rebasados por mucho”, no duda en señalar Francisco Javier Rodríguez Abarca, coordinador estatal de Socorros de la Cruz Roja en el Estado de México.

Ecatepec —detalla a El Economista el paramédico con más de 30 años en la Cruz Roja— es de los más afectados ya que la saturación de los nosocomios ha provocado que el traslado de una persona que presenta complicaciones por el Covid-19 tarde hasta seis horas. En algunas ocasiones, relata, no se logra internar al paciente por lo que es regresado a su domicilio desde donde espera a que se abra un espacio para poder ser internado.

¿Cómo está la situación en el Edomex?

A nivel general, nosotros teníamos una tendencia el año pasado con respecto a la pandemia de 10 a 12 servicios (atención con paramédicos) lo cual a partir del primero de diciembre se convierte (...) el promedio entre 18 y 20 servicios diarios los que estamos atendiendo por concepto del Covid.

¿Cuál es el panorama en saturación?

Los hospitales se encuentran rebasados por mucho, eso es bien sabido, y actualmente es muy difícil que se pueda ingresar a una persona a un servicio hospitalario en la zona de Ecatepec.

Hemos tenido nosotros retardos en la recepción entre cuatro y seis horas para que nos puedan recibir un paciente, esto es muy difícil porque obviamente la presión de la familia, el sentir de la misma persona lesionada, que se siente que no respira, que se siente muy mal en estado general, es obviamente algo que genera estrés, que genera desesperación. Desde diciembre del año pasado, hasta el día de hoy, seguimos con el mismo retraso en espera de camas para poder darle atención a este tipo de pacientes.

¿Qué pasa cuando hay un rechazo?

Si no hay un espacio hospitalario, no hay otra manera mas que retornarlo a su domicilio y esperar (…) En muchos de los casos se logra obtener la recepción en el lapso de tiempo y se regresa por el paciente para poderlo ingresar. Claro, quiero comentarte que esto va en detrimento de su salud (del paciente). Al final del día (...) cuando ya logramos tener un espacio físico, su gravedad llega en muchos casos al límite.

¿Son usuales las muertes en casa por Covid?

Sí hemos tenido fallecimientos en el domicilio, incluso al momento de hacer la maniobra para subir a las unidades, pero bueno (...) por cada 20 llamadas (de auxilio), una puede ser que tenga estas características.

¿Cuáles son las posibles razones de ello?

Es una conjugación de factores; por un lado la gente que es escéptica, que tiene miedo; escéptica en el sentido que decía que no existe, que no cree en la situación que se está viviendo y otra que tiene miedo porque no quiere ingresar a un centro hospitalario porque no quiere que le hagan maniobras que desconoce.

¿A qué población se atiende más?

Los adultos mayores y jóvenes adultos. Edades entre 45 a más de 60 o 65 años son las personas que más han requerido de la hospitalización y del servicio de urgencias. Este tipo de pacientes normalmente ya tienen comorbilidades, como diabetes e hipertensión.

¿Qué municipios son los más afectados?

Encabezan Naucalpan, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Toluca, Ecatepec, en ese orden (...) arriba de 300 pacientes atendidos en lo que va de este año por cada municipio, aproximadamente.

hector.molina@eleconomista.mx