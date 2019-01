El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está consciente de que su gobierno debe resolver el problema del huachicol “rápido, lo más pronto posible”. Refirió que por ello, en su gobierno “no estamos durmiendo, estamos trabajando para regresar a la normalidad lo más pronto posible”.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal agradeció el apoyo de los ciudadanos que hacen largas filas en las gasolinerías para cargas combustible.

“Entre todos vamos a vencer el huachicoleo. Todos estamos participando y ha sido fundamental, si no es que más de la misma dimensión el apoyo de la gente en todo este plan. Por su paciencia, porque nos han respaldado, aguantando las molestias que significan las colas para cargar combustible.

“Ha sido extraordinaria la respuesta de la gente, así los abrazo a todos, porque ningún gobierno podría, solo, enfrentar un flagelo como este robo descarado, excesivo, impune de gasolina, de diésel, de combustibles, que se llevaba a cabo.

“También decirle a quienes nos están ayudando, que estamos conscientes que debemos de resolver rápido, lo más pronto posible, que no porque nos están ayudando y es una buena obra, una buena misión el que todos acabemos con la corrupción, con el cáncer de la corrupción en el país, que no nos vamos a dilatar mucho, no estamos durmiendo, estamos trabajando para regresar a la normalidad lo más pronto posible”, refirió.

López Obrador insistió en que México no tiene un problema de suficiencia de gasolina, sino de distribución. Incluso, el Presidente dijo que Pemex está vendiendo más combustible que el año pasado.

“Estamos actuando para tener transportación adicional. Se está trabajando con transportistas, se está ya en acuerdo con empresas ferrocarrileras para aumentar el volumen de transportación de combustible, en el entendido, como aquí se expuso, de que tenemos combustible suficiente en las terminales.

“No hay desabasto a nivel nacional, es un problema de distribución porque existía un mercado negro. Incluso, estamos vendiendo más combustible que antes, porque se está abasteciendo también lo que era el mercado negro.

“Como ya no pueden robarse lo que se estaban robando, ahora Pemex está facturando más, aunque parezca increíble esto que les estoy planteando”, refirió.

[email protected]