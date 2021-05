Más tardó Ricardo Bours Castelo, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a gobernador de Sonora, en anunciar un acuerdo de unidad con Ernesto Gándara Camou, su homólogo de la coalición Va por Sonora, integrada por el PAN-PRI-PRD, para sumarse a la candidatura del priista, que la dirigencia nacional emecista en aclarar que se trata de una decisión personal que no comparte ni apoya.

A través de un comunicado de prensa, la coordinación nacional de MC puntualizó que el partido “seguirá en la contienda”, que “no apoya y no se sumará a ningún candidato de otro partido”, y que hoy informará a detalle “sobre las personas que seguirán dando la batalla por Sonora”.

“Ni con Morena, ni con el PRIAN. Nuestra única alianza es y será con las y los ciudadanos”, se indicó.

El dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda, dijo que la crisis de violencia no se resuelve aliándose con quienes dejaron al estado en manos de rufianes.

Vía redes sociales, Bours Castelo publicó el “Acuerdo por Sonora”, en donde indicó que “para que Sonora gane, he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou. Aclaro que esto no es una declinación, Es un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido para que Sonora, en unidad, recupere la seguridad y la prosperidad que las y los sonorenses se merecen.

“Nadie puede solo, los sonorenses nos necesitamos a todos y cuando lo has dado todo y el esfuerzo no alcanza, el sonorense no declina, se suma porque sobre cualquier ambición o proyecto personal está el interés general de Sonora. En estos momentos tan críticos y tan apremiantes para Sonora y para México, más que un proyecto político lo que hace falta es un proyecto de unidad verdadera, genuina y a favor de los sonorenses”, cita el texto.

También a través de redes sociales, Gándara Camou reconoció la entereza y congruencia de Ricardo Bours para defender juntos a Sonora.

"Con esta suma, damos un mensaje claro a México de que en Sonora hay unidad y proyecto”.

politica@eleconomista.mx