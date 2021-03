La organización Aministia Internacional se pronunció en favor de que los gobiernos, incluido el de México, hagan públicos los contratos que hicieron con las grandes farmacéuticas para la adquisición de vacunas contra Covid-19.

“También en México se reservan información sobre negociaciones con las farmacéuticas por cinco años. Si todos supiéramos información sobre Covid sería mucho más fácil que entre los países tengamos condiciones equitativas; compartiríamos la dosis y haríamos un esfuerzo más colaborativo para toda la región”, dijo Madeleine Penman, Investigadora para México del Secretariado de Amnistía Internacional.

Penman dijo que la organización hizo un ejercicio de solicitar a varios gobiernos de América Latina los contratos que firmaron con las farmacéuticas, y ninguno aceptó entregarlos, a pesar de que la mayoría cuentan con leyes de transparencia y acceso a la información.

Apuntó que en el caso de México, solicitó al gobierno federal los contratos que hizo con la farmacéutica AstraZeneca, y también los acuerdos que realizó con la Fundación Slim, pero el gobierno respondió que no tenían ningún acuerdo o convenio al respecto.

“Hoy en día no hemos podido tener ningún detalle de las negociaciones entre Argentina y México; dos gobiernos que desde agosto del año pasado han prometido al resto de la región de Centroamérica y el Caribe entre 150 a 250 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, no obstante cuando Aministía Internacional pidió copias del acuerdo entre ambos gobiernos, no pudieron darnos algún detalle al respecto” detalló.

“Parece haber un secretismo muy grande en este caso, que sólo va a afectar la salud de las personas. Cuando las negociaciones están opacas, siempre vamos a tener problemas con un acceso equitativo a la vacuna y precios más bajos”, añadió.

Por su parte, Felipe Carvalho, coordinador de la Campaña de Acceso a Medicamentos de la organización Médicos Sin Fronteras, dijo que “lo que argumentan las empresas es que son contratos confidenciales, que tienen información industrial, pero también hay información de interés público, como los precios, que justamente (las vacunas) se están comprando con el presupuesto de los sistemas de salud y los gobiernos están obligados a transparentar estas informaciones”.

En tanto, consideró que el derecho de patente que tienen las grandes farmacéuticas sobre las vacunas contra Covid-19 es un monopolio que impide la competencia en un momento de escasez, por lo que se requieren más productores. “Este bloqueo es nocivo para la salud pública”, puntualizó.

“Hay varios países de Latinoamérica que no tiene capacidad de producción local en este momento, o no tiene capacidad de hacer grandes negociaciones porque tienen dificultades económicas; entonces estos países están más dependientes de mecanismos de cooperación como Covax y están sufriendo porque las cantidades entregadas son pequeñas o pocas”.

Dijo que la concentración de la producción de las vacunas es lo que está provocando que la vacunación en América Latina sea muy lenta.

