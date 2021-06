El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, celebró la gran afluencia de votantes que se observa en las casillas de todo el país este domingo, y dijo que esto fortalece la democracia.

“Ha sido una primera impresión muy grata. Una enorme afluencia de votantes, entiendo que así están todas las casillas; yo creo que esa es una gran noticia de fortalecimiento de la democracia mexicana y de que las y los mexicanos somos capaces de resolver en paz nuestras diferencias y que, al final lo que va a prevalecer es la unidad entre todos”, planteó.

Al acudir este domingo a una casilla de la Ciudad de México para sufragar, el Ministro hizo fila con otros ciudadanos, y expresó no molestarle tener que aguardar.

“No, no importa, es decir, no se puede buscar algún privilegio en ningún caso, pero menos cuando en este momento todos somos ciudadanos, aquí no ostentamos ningún cargo público, venimos simplemente a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación a votar y a decidir el futuro de México”, sostuvo.

Zaldívar evitó hacer comentarios sobre la violencia de prevaleció durante las campañas políticas.

“No, no voy a dar ninguna otra opinión creo que no es prudente en este momento, simplemente felicitar a todas las personas que están saliendo a votar y espero que después de hoy México pueda ser capaz de recuperar la concordia y la armonía entre las y los mexicanos. Muchas gracias por su atención”, planteó.

Le reprochan ampliación de mandato

A su salida de la casilla, el ministro fue increpado por un ciudadano que le reprochó no expresar rechazo a la reforma aprobada por el Congreso para prolongar su mandato como presidente de la Suprema Corte. El Ministro no se detuvo, y continuó caminando, mientras el ciudadano le gritaba: “respete la Constitución”.

