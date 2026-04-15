Trato arancelario a México apunta renovación del TMEC: IIF

El trato preferencial que ha dado Estados Unidos a México en la aplicación de medidas arancelarias recientes se perfila como una señal de continuidad en la relación comercial de América del Norte y como indicio de que el T-MEC podría renovarse. Así lo explicó Martín Castellano, economista jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), desde Washington, D.C., en enlace con Nearshoring podcast, conducido por Yolanda Morales.