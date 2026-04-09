Buscar
El Economista
Podcasts

Lectura 0:00 min

T4. EP 5. Semilleros de talento como estrategia de negocio

Coffee Break

Felipe Morales FredesGerardo Hernández

Guillermo Di Bella, HR Head Unilever Mexico & Foods Latam, analiza por qué los semilleros de talento han dejado de ser un beneficio opcional para convertirse en una necesidad estratégica. Explica cómo las empresas están redefiniendo la formación de perfiles, las brechas entre academia y operación, y los indicadores clave para medir el impacto real de estos programas en la atracción, desarrollo y retención de capital humano.

Felipe Morales Fredes

Periodista. Actualmente es el editor de El Economista online. Entre 2019 y 2023 coordinó Capital Humano en sus versiones en línea e impresa. Tiene una especialización en periodismo de finanzas y negocios, y en periodismo de datos. Conductor de Redacción 458, un videopodcast semanal de información de actualidad, y co-conductor del podcast Coffee Break, sobre temas del mundo del trabajo.

Gerardo Hernández

Periodista especializado en políticas laborales, indicadores de empleo, futuro del trabajo, desarrollo de carrera, recursos humanos y salud laboral. Actualmente es editor de Capital Humano y coconductor del podcast Coffee Break.

tracking reference image

Noticias Recomendadas

Suscríbete