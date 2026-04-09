T4. EP 5. Semilleros de talento como estrategia de negocio

Guillermo Di Bella, HR Head Unilever Mexico & Foods Latam, analiza por qué los semilleros de talento han dejado de ser un beneficio opcional para convertirse en una necesidad estratégica. Explica cómo las empresas están redefiniendo la formación de perfiles, las brechas entre academia y operación, y los indicadores clave para medir el impacto real de estos programas en la atracción, desarrollo y retención de capital humano.