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T2. EP. 4 La ubicación sí importa: cómo elegir el mejor lugar para tu negocio

Elizabeth Meza RodríguezAndrea Salvador Pérez

Julio Rolando Rosales Rodríguez, director general de Location City, nos explica por qué la ubicación puede ser uno de los factores que más influye en el éxito de un negocio. En este episodio hablamos de los criterios para elegir el mejor punto de venta, los errores más comunes al seleccionar un local y los aspectos que todo emprendedor debe analizar antes de invertir en una ubicación. https://www.linkedin.com/in/julio-rolando-rosales-rodriguez-b011a829/

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Elizabeth Meza Rodríguez

Editora El Empresario. Periodista especializada en emprendimiento, pymes, creación de negocios, management y liderazgo. Desde el 2017 coordina El Empresario.

Andrea Salvador Pérez

Periodista de la sección El Empresario. Especializada en temas de emprendimiento, pymes, management, cultura laboral y crecimiento empresarial.

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