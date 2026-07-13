T2. EP. 4 La ubicación sí importa: cómo elegir el mejor lugar para tu negocio

Julio Rolando Rosales Rodríguez, director general de Location City, nos explica por qué la ubicación puede ser uno de los factores que más influye en el éxito de un negocio. En este episodio hablamos de los criterios para elegir el mejor punto de venta, los errores más comunes al seleccionar un local y los aspectos que todo emprendedor debe analizar antes de invertir en una ubicación. https://www.linkedin.com/in/julio-rolando-rosales-rodriguez-b011a829/