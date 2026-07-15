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T-MEC entra en una etapa compleja: Víctor Gómez Ayala, economista jefe de Finamex explica lo que sigue

Yolanda Morales

¿Qué significa que Estados Unidos no respalde por ahora la extensión automática del acuerdo comercial T-MEC? En este episodio del podcast de Nearshoring, Víctor Gómez Ayala, economista jefe de Finamex Casa de Bolsa, nos ayuda a poner contexto: qué cambia con esta decisión, por qué el T-MEC sigue vigente y qué señales deben seguir empresas, inversionistas y tomadores de decisión en los próximos meses.

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Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

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