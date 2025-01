Alguna vez has sentido que el mundo avanza tan rápido que te preocupa quedarte atrás? En este episodio de Oye.Cracks, exploramos el FOBO (Fear of Becoming Obsolete), un temor que afecta a profesionales que sienten que sus habilidades no son suficientes para mantenerse relevantes en un mercado laboral en constante evolución.



¡No te lo pierdas!